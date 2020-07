Du khách đi Đà Lạt tăng đột biến: Giao thông hỗn loạn, CSGT 'căng mình' điều tiết

Sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , những ngày qua sau khi học sinh bắt đầu nghỉ hè, du khách khắp nơi đã ùn ùn đổ về thành phố “không đèn xanh đỏ” (không có đèn tín hiệu giao thông - PV) Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng khiến cho thành phố thơ mộng này chật ních người và phương tiện

Xen lẫn trong dòng người này, là hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), trật tự, công an phường khá vất vả, bởi cả ngày lẫn ngày đêm lo điều tiết giao thông. Do TP.Đà Lạt “không đèn xanh đỏ”, nên vai trò của lực lượng CSGT là rất quan trọng. Và những ngày qua, dù nắng hay mưa, lực lượng CSGT vẫn căng mình để điều tiết giao thông, phục vụ bà con và du khách đi lại thông suốt. Với lượng du khách đông như vậy nếu ở những khu vực giao nhau mà thiếu CSGT thì giao thông lập tức hỗn loạn, kẹt cứng.

CSGT căng mình phục vụ du khách ở thành phố "không đèn xanh đỏ" Ảnh: Gia Bình

Trung tá Mai Xuân Huệ, Phó đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an TP.Đà Lạt, cho biết, sau thời gian ảnh hưởng của dịch Covid -19 và đầu dịp hè kết thúc năm học, Đội lường trước du khách và phụ huynh học sinh sẽ đổ về TP.Đà Lạt rất đông, nên đã tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trật tự công cộng trên địa bàn.