Du khách đổ về Hội An đông như trảy hội vì tin tưởng điểm đến an toàn

Chị Nguyễn Huyền My (du khách đến từ Hà Nội), cho biết bản thân chị cùng với hai người bạn vào đây từ đầu tuần. Việc lựa chọn Hội An là điểm đến bởi phố cổ yên bình, với loạt nhà cổ bình dị. Bên cạnh đó, TP.Hội An cũng có nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách du lịch.

ẢNH: TRÚC ANH