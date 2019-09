Du khách Malaysia bị taxi 'chém' 350.000 đồng khi đi 2km, tài xế nói 'thối nhầm'

Cuốc taxi đắt gấp 10 lần

Chiều 9.9, đường dây nóng Báo Thanh Niên nhận được cuộc gọi từ anh T.B.D, lễ tân một khách sạn ở TP.HCM trình báo việc 3 du khách nước ngoài đang thuê phòng tại đây, bị một hãng taxi "chặt chém" cuốc xe hơn 2 km với giá 350.000 đồng mà lẽ ra họ chỉ phải trả khoảng 35.000 đồng!

Nhân viên lễ tân này cho biết anh đã gọi điện tới hãng taxi nhưng không ai bắt máy, và gọi rất nhiều nơi để tìm cách giúp các du khách đòi lại công bằng nhưng không tìm được ai.

PV Thanh Niên nhanh chóng tìm đến để trực tiếp xác minh. Theo đó, nạn nhân là 3 cô gái Chuang Foong Ying (31 tuổi), Boey Hooi Yee (29 tuổi), Lai Pei Ling (30 tuổi). Tất cả cùng mang quốc tịch Malaysia, hiện đi du lịch tại Việt Nam.

Tại đây, Ying đưa PV xem một tờ biên lai thu cước phí taxi. Trên biên lai này có các thông tin về biển số xe, số km hành trình và "thành tiền 352.000 VND".

Khi cầm hóa đơn này, Ying không hiểu số tiền 352.00 VND nên yêu cầu tài xế viết lại số tiền vào phía sau tờ hóa đơn và tài xế đã ghi lại rõ số tiền phải trả là 352.000 đồng cho quãng đường 2.23 km.

Vẫn chưa hết lo lắng, cô kể lại câu chuyện: “Tôi đã bắt Grab mà không được nên vẫy đại một chiếc taxi gần đó. Tôi ngồi ghế trước cùng tài xế nam, 2 người bạn tôi ngồi băng ghế sau. Khi chúng tôi về tới khách sạn, do tôi ngồi trước nên thanh toán tiền xe”.

Ying thuật lại, đã móc ví lấy 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra trả. Tuy nhiên, tài xế cầm tiền và liên tục nói “more more” (nhiều hơn - PV), yêu cầu cô phải đưa thêm.

“Anh ấy giải thích huyên thuyên khiến tôi cảm thấy rất rối, thú thật cũng không biết đã cất tờ tiền trở lại chưa. Anh ấy còn liên tục chỉ tay vào ví tôi và nói phải đưa thêm. Tôi bối rối lấy ra một tờ tiền 500.000 đồng nữa. Lúc này thì anh ấy mới thối lại cho tôi 150.000 đồng. Thấy có vẻ không ổn, chúng tôi yêu cầu hóa đơn thì anh ấy viết tay một tờ hóa đơn và đưa”, Ying nói.

Thấy Ying không thể nhớ một cách chính xác, PV Thanh Niên khuyên cô giữ bình tĩnh, đồng thời lấy các tờ tiền có mệnh giá khác nhau ra để hướng dẫn cô cách nhận biết. Lúc này, cô mới cho biết: “Vậy có thể tờ tiền ban đầu tôi đưa có mệnh giá 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, tài xế không chịu và chỉ tay vào ví tôi, liên tục nói “blue, blue” (ý chỉ tờ tiền màu xanh mệnh giá 500 nghìn đồng - PV). Và tôi khẳng định lúc đó tôi đã đưa tờ tiền mệnh giá 500 nghìn này cho anh ấy, anh ấy thối lại 150 nghìn”.

“Khi xuống xe, tụi mình nhanh chóng quay phim lại biển số xe lúc xe rời đi. Sau khi vào khách sạn, so sánh với biển số tài xế viết trên hóa đơn thì thấy không hề trùng khớp. Mình hỏi nhân viên khách sạn thì mới biết cuốc xe 350.000 đồng thực chất chỉ khoảng 35.000 đồng, vì đoạn đường chỉ có hơn 2 km và giá là 14.500 đồng mỗi km ”, Yee nói. Tài xế viết lại số tiền vào phía sau tờ hóa đơn và tài xế đã ghi lại rõ số tiền phải trả là 352.000 đồng cho quãng đường 2.23 km

"Do sơ suất tôi đã thối nhầm số tiền"

Cả 3 cô gái đều không biết tiếng Việt và không quá thành thạo tiếng Anh. Sau khi nắm sơ bộ câu chuyện, PV Thanh Niên đã hỗ trợ các nạn nhân đi cùng họ đến công an để trình báo ngay buổi chiều cùng ngày.

Tiếp nhận trình báo, lực lượng chức năng đã lập tức tiến hành trích xuất camera, xác định được chiếc taxi nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ khoảng 30 phút sau, trong lúc PV còn đang hỗ trợ các nạn nhân làm thủ tục cho lời khai, một thanh niên được cho là tài xế taxi nói trên đã được mời về trụ sở công an phường.

Tuy nhiên, khi làm việc với công an, tài xế lại viện lí do: "Do sơ suất tôi đã thối nhầm số tiền trên, không hề có ý chiếm đoạt”. Đồng thời, tài xế này cũng nêu lý do “mới học hết lớp 9, trình độ tiếng Anh hạn chế nên bất đồng ngôn ngữ với 3 vị khách đi xe”.

Về phía các nạn nhân, 3 cô gái “chỉ mong muốn làm rõ vụ việc để tình trạng này không còn tái diễn với du khách nước ngoài như chúng tôi”.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc này.