Hơn 76.000 lượt du khách đến Đà Lạt dịp lễ 30.4

Ngày 3.5, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP.Đà Lạt trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua (từ 30.4 - 3.5) đạt 76.685 lượt (bằng 67,71% so với cùng kỳ - giảm 36.565 lượt); trong đó khách quốc tế đạt 2.099 lượt (bằng 27,22% so cùng kỳ - giảm 5.612 lượt), khách nội địa đạt 74.586 lượt (bằng 70,67% so cùng kỳ - giảm 30.953 lượt).