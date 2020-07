Hòn Yến trong xanh đẹp tựa thiên đường hút bạn trẻ đến khám phá

Một trong số những cảnh bờ biển đáng nhớ ở Phú Yên phải nhắc đến vẻ đẹp của Hòn Yến ở thôn Nhơn Hội (xã An Hòa, huyện Tuy An).

Từ thành phố Tuy Hòa tới Hòn Yến đi dọc theo Quốc lộ 1A khoảng 15km về phía Bắc, rồi rẽ phải ở ngã ba Phú Điềm, đi thẳng theo đường bê tông khoảng 5km ra biển , qua làng chài Nhơn Hội, hoặc cũng có thể theo đường biển từ thành phố Tuy Hòa qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ, rồi đi thẳng đến thôn Hội Sơn (xã An Hòa).