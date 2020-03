Khách sạn phố cổ Hà Nội 'bi đát' mùa dịch Covid-19

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, 2 tháng đầu năm, lượng du khách đến thành phố khoảng 3,56 triệu, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019, vì dịch Covid-19. Tính riêng tháng 2, khách du lịch đến Hà Nội chỉ đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm 45,4%. Trong đó, khách quốc tế ước giảm 28% và khách du lịch nội địa ước giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch cũng giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.