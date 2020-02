Khách Tây đến đầy phố cổ Hội An: Không lo ngại dịch Covid-19

Ngày 22.2, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác của tỉnh đến Hội An kiểm tra và thăm hỏi du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Hội An.

Theo UBND thành phố Hội An, dù lượng khách Trung Quốc, Hàn Quốc giảm mạnh, nhưng lượng khách châu Âu đến Hội An rất đông. Theo ghi nhận của Thanh Niên, trên nhiều tuyến đường và tại biểu tượng du lịch Hội An - chùa Cầu vào ngày 22.2 có cả ngàn du khách châu Âu