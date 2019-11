Khen thưởng chủ nhà hàng giữ giúp 1,6 tỉ đồng cho du khách Hàn Quốc

Chiều 27.11, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết UBND TP.Hội An đã có quyết định tặng giấy khen kèm tiền thưởng 5 triệu đồng cho anh Bùi Quốc Tuấn (34 tuổi, chủ nhà hàng Khoai Tây ở số 63 Nguyễn Phúc Tần, khối phố An Hội, P.Minh An) vì đã có thành tích trong phong trào “ Người tốt - Việc tốt”.