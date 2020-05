Không miễn, giảm phí thăm vịnh Lan Hạ, Cát Bà sẽ mất khách

Sau chuỗi ngày dài đóng cửa để phòng chống đại dịch Covid-19 , cuối tháng 4 vừa qua, Khu du lịch Cát Bà (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) đã đón khách trở lại.

Tuy nhiên, theo thống kê của UBND H.Cát Hải, tính đến 20.5, khách du lịch đến Cát Bà chỉ đạt 195.470 lượt, bằng 55% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế chỉ 640 lượt, bằng 0,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 117,3 tỉ đồng, bằng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Qua 5 tháng năm 2020, tổng lượt khách du lịch đến Cát Bà đạt 379.970 lượt khách, đạt 11,7% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 255,8 tỉ đồng, đạt 12,2% kế hoạch năm.

Chính vì vậy, để kích cầu du lịch Cát Bà sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND H.Cát Hải đã đề xuất, trình HĐND TP.Hải Phòng cho phép giảm 20% giá vé tham quan trên vịnh Lan Hạ.

Ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND H.Cát Hải, cho biết: “Nếu đúng lộ trình, năm 2020, giá vé tham quan vịnh Lan Hạ sẽ phải tăng lên thêm 50%, gần bằng giá vé tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thành phố đã tạm dừng việc tăng giá vé. Nếu tiếp tục giảm 20% thì đồng nghĩa với việc đã giảm khoảng 70%”.

Nên giảm ít nhất 50%

Tuy nhiên, mức giảm này chưa làm các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và du khách thỏa mãn. Anh Ngô Anh Quyền (40 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cho biết: “Trong khi Hải Phòng chưa giảm giá thì Quảng Ninh đã miễn phí tham quan vịnh Hạ Long từ 14.5 rồi. Nhiều bạn bè tôi đã chuyển hướng đi Quảng Ninh dù ban đầu lên kế hoạch đi Cát Bà”.

Thực tế cho thấy, Cát Bà mở cửa đón du khách sớm hơn các khu du lịch ở Quảng Ninh . Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, du khách đến Cát Bà khá đông. Tuy nhiên, với sự mạnh tay, nhanh nhạy và phong phú về loại hình du lịch ở Quảng Ninh, du khách sẽ sớm quay lại địa phương này và “bỏ qua” Cát Bà.

Điều này cũng được các doanh nghiệp làm du lịch ở Cát Bà nhìn ra. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Hiệp hội CLB Du lịch UNESCO, cho biết: “Du khách chỉ quan tâm đến mức giảm hiện tại đưa ra là bao nhiêu, chứ không quan tâm đến lộ trình tăng giảm. Chính vì vậy, mức 20% là chưa đủ để kích cầu. Chúng tôi cho rằng cần miễn phí hoặc giảm ít nhất là 50% trong mùa du lịch 2020”.

Theo phân tích của ông Trương Quốc Hùng, với tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, du lịch nội địa là xu hướng được người dân lựa chọn. “Cơ hội sẽ đến với tất cả các địa phương. Nơi nào làm quảng bá, hình ảnh tốt hơn, có giá giảm sâu hơn thì các đơn vị lữ hành sẽ chủ động đưa du khách đến. Cát Bà cần nắm được và có phương án tốt nhất để kích cầu”, ông Trương Quốc Hùng nói.

Giảm để "tạo hiệu ứng"

Ngoài việc đề nghị miễn hoặc giảm nhiều hơn giá tham quan vịnh Lan Hạ, các doanh nghiệp cũng đã chủ động giảm giá dịch vụ của mình. Ông Vũ Thanh Liêm, Giám đốc Công ty CP Du thuyền Pelican Hạ Long - Cát Bà, cho biết: “Các doanh nghiệp đều đồng lòng giảm giá dịch vụ để kích cầu . Chính vì vậy, giá vé tham quan trên vịnh cũng phải giảm tương xứng. Điều này cũng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tốt hơn đến du khách.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng hy vọng chính quyền địa phương phát triển thêm nhiều loại hình du lịch, lễ hội, cuộc thi… hấp dẫn để khai thác tốt hơn tiềm năng của Cát Bà. Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Tùng, Giám đốc Công ty TNHH khám phá Cát Bà, đề xuất: “Với địa hình, địa thế, Cát Bà có thể tổ chức các cuộc thi leo núi, marathon, đua xe đạp, đua thuyền buồm tầm cỡ quốc tế. Những cái đó sẽ là thương hiệu để hút du khách”.

Trước những ý kiến trên, ông Nguyễn Tiến Lập, Trưởng phòng VHTT-TT-DL H.Cát Hải, cho biết: “UBND huyện đã trình TP.Hải Phòng đề xuất giảm 50% phí tham quan và ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ”. Tuy nhiên, UBND TP.Hải Phòng cũng sẽ phải chờ đến kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố diễn ra vào tháng 6 này để trình và được phê duyệt đề xuất của H.Cát Hải.