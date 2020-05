Quảng Ninh lên phương án 'cứu' hàng trăm doanh nghiệp du lịch bên bờ vực phá sản

Không chỉ dịch vụ nghỉ đêm, hàng trăm tàu tham quan vịnh Hạ Long ban ngày cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Từ hôm 1.5 đến nay, đội tàu của Công ty TNHH Phượng Hiến dù hoạt động trở lại nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng khách đâu. Ông Trần Văn Hiến, Giám đốc Công ty TNHH Phượng Hiến, cho biết nếu tình hình du lịch vẫn ảm đạm như mấy ngày qua, các doanh nghiệp khó mà trụ nổi. “Doanh nghiệp tôi thế chấp ngân hàng từ đất, giấy tờ tàu du lịch đến xe ô tô để vay vốn. Nếu tình hình thua lỗ kéo dài, không có tiền trả tiền vay, tôi e rằng phải bán tàu mà trả nợ”, ông Hiến lo lắng.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, từ khi hoạt động du lịch được chính thức mở lại hôm 1.5 đến nay, lượng khách tham quan vịnh khá thưa thớt. Trung bình ngày thường chỉ vài trăm khách, cao điểm như dịp nghỉ lễ vừa rồi thì bán được hơn 1.000 vé. Trong khi đó, lúc chưa xảy ra dịch bệnh, kỳ quan này đón vài vạn khách tham quan mỗi ngày.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại khu danh thắng Yên Tử, khi quần thể này khá ảm đạm. Theo Công ty CP Phát triển Tùng Lâm Yên Tử, thông thường từ tháng 1 - 3, khách du lịch Hàn Quốc đến trải nghiệm tại Yên Tử khá đông. Nhưng nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các công ty lữ hành đã hủy tour với số lượng hơn 30.000 khách. Ngay sau khi chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho mở lại hoạt động lữ hành, từ hôm 1.5 đến nay, công suất số phòng thời gian cao điểm cũng chỉ đạt 50%; khách hành hương lên non thiêng Yên Tử chỉ bằng 1/10 so với thời gian chưa xảy ra dịch bệnh.