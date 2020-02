Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 tạm dừng vì dịch Corona

Tuy nhiên, do dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng, UBND tỉnh Ninh Bình đã có công văn gửi Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thành phố về việc hoãn tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 – Hoa Lư, Ninh Bình và được chấp thuận.

Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức là sự kiện tiêu biểu, thường niên lớn nhất của ngành du lịch với 117 hoạt động đặc sắc.

Các hoạt động chính được tổ chức xuyên suốt chương trình, bao gồm: Lễ hội chùa Bái Đính , Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ Đàn Kính Thiên, Vòng Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020, Tuần du lịch Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An, Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn, Hội thảo Quốc tế về Nghệ thuật hát Xẩm, Giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới, một số tỉnh bạn trong nước và quốc tế kết nghĩa với Ninh Bình, Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II năm 2020…