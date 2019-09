Người Việt đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế về môi trường

Bức ảnh Vũ điệu trên biển (Dance in the sea) của tác giả Lê Văn Vinh vừa thắng giải nhất hạng mục Con người trong thiên nhiên của cuộc thi ảnh quốc tế do tổ chức Bảo tồn thiên nhiên (The Nature Conservancy, trụ sở tại Mỹ) trao tặng.