Rà soát khách du lịch nước ngoài mắc kẹt trong dịch Covid-19: Nhiều người không muốn về nước

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết Tổng cục yêu cầu mọi văn bản báo cáo phải hoàn thành trước 14.4, tuy nhiên, hiện mới có 4 địa phương gửi báo cáo về. Tổng cục vẫn đang tiếp tục cập nhật trong ngày hôm nay.

“Một vài người tích vào ô đồng ý đi về thôi, cho nên chúng tôi có để ô có nhu cầu về hay không và nếu về thì điểm xuất phát tại Việt Nam là chỗ nào, điểm đến là thế nào, nhưng rất ít người muốn về. Kiểu như họ là khách nước ngoài kẹt lại nhưng là do mục đích khác chứ không phải du lịch”, ông Khánh nói.

Trước đó, Tổng cục Du lịch có Văn bản 388 gửi các sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đề nghị thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài mắc kẹt tại Việt Nam. Theo đó, các cơ quan này cần báo cáo tổng số khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó có trường hợp khách nước ngoài vì các lý do khách quan (do cách ly; do các hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến/quá cảnh đóng cửa biên giới…) đang còn mắc kẹt và có nhu cầu rời Việt Nam.