Sau ca nghi nhiễm Covid-19: Khách du lịch Đà Nẵng nhiều người lo, một số hủy vé

Chị Phạm Thanh Thủy (23 tuổi, ngụ Hải Phòng) chia sẻ chị đến Đà Nẵng để du lịch tự do cùng gia đình và hiện tại đang ở tại Homestay An Bàng ( Hội An ). “Theo dự định sáng ngày mai 25.7 cả gia đình tôi sẽ bay về Hải Phòng nhưng tôi hơi lo lắng vì lo sợ rằng chuyến bay sẽ bị hủy. Ngày mai là về nên chiều nay cả gia đình ở lại khách sạn nghỉ ngơi mai bay chuyến sớm nhất về. Nghe tin về ca bệnh nghi nhiễm ở Đà Nẵng thì tôi hơi lo không biết mai có về được không?”, chị Thủy cho biết.