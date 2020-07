Vì sao Hội An liên tiếp đạt danh hiệu thành phố du lịch 'tốt nhất châu Á'?

Hàng năm, khảo sát lấy kết quả các giải thưởng du lịch World's Best Awards của Travel + Leisure đều thu hút đông đảo độc giả tham gia bình chọn và đưa ra ý kiến về top các thành phố, đảo, du thuyền, điểm spa, hàng không... tốt nhất. Riêng mục giải thưởng các thành phố du lịch tốt nhất, họ đánh giá dựa vào các điểm du lịch, văn hóa, ẩm thực, tính thân thiện và các điểm mua sắm...

Hội An được biết đến với những ngôi nhà cổ cổ kính nằm nép mình bên dòng sông Hoài thơ mộng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kết quả, phố cổ Hội An của Việt Nam được bình chọn là thành phố đứng đầu top 15 thành phố lớn du lịch tốt nhất châu Á. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên phố cổ Hội An đạt danh hiệu này mà vào năm 2019 phố cổ Hội An cũng đứng đầu top 15 thành phố du lịch “tốt nhất châu Á”.

Điều đặc biệt hơn, phố cổ Hội An còn được bình chọn là thành phố đứng thứ 3 trong top 25 thành phố du lịch “tốt nhất thế giới” năm 2020.

Theo giới thiệu của Travel + Leisure, Hội An từ lâu là điểm du lịch hấp dẫn du khách quốc tế đến than quan, tìm hiểu các kiến trúc cổ, nhịp sống đêm thú vị và những dòng kênh chảy quanh thành phố. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt gây ấn tượng với độc giả của trang này là văn hóa và con người Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Hội An, cho biết để có được những thành tựu như hôm nay là vì TP giữ được cho mình bản sắc riêng và phải đảm bảo tính bền vững.

Ông Lanh cho rằng, nền tảng, động lực của phát triển du lịch Hội An chính là văn hóa, sinh thái và cộng đồng; mục tiêu bao trùm và nhất quán mà thành phố hướng đến là bảo tồn, bồi đắp di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và tạo sinh kế để người dân hưởng lợi một cách bền vững.

Du khách đến với phố cổ Hội An có thể đi thuyền trên sông Hoài để ngắm toàn thành phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG Du khách tìm đến Hội An không chỉ bởi cảnh đẹp của những mái nhà cổ mà ở đó còn có những con người Hội An hiền hậu với văn hóa ẩm thực nổi tiếng ẢNH: MẠNH CƯỜNG