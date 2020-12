Sững sờ vịnh Hạ Long, kỳ quan thế giới nhìn từ trên cao mong thôi 'cô đơn' do Covid

Trong nỗ lực kích cầu du lịch đón năm mới 2021 với tiêu chí "an toàn và giá rẻ", Quảng Ninh đã trở thành chủ nhà trong hội nghị ký kết kết nối du lịch 8 tỉnh Đông Bắc với TP.HCM vào giữa tháng 11 vừa qua. Là địa phương tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19 , Quảng Ninh luôn đặt an toàn là tiêu chí số 1 trong việc tái thiết và vực dậy ngành du lịch. Theo thống kê, 9 tháng năm 2020, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 5,8 triệu lượt, bằng 52% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế trên 500.000 lượt, bằng 13% so cùng kỳ năm 2019.Trong quý IV/2020 này, tỉnh đặt mục tiêu sẽ đón 3 triệu lượt khách du lịch.