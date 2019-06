Tam Kỳ mời gọi

Giống như mọi năm, festival lần này tiếp diễn các hoạt động ấn tượng và làm nên thương hiệu của du lịch biển Tam Kỳ (Quảng Nam): hội thi mỹ thuật thiếu nhi, bóng chuyền bãi biển, lắc thúng…, chưa kể chương trình nghệ thuật khai mạc “Tam Thanh biển gọi” sẽ quy tụ gần 50 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu đến từ TP.HCM, Hà Nội…

Đáng chú ý, người dân và du khách có dịp thưởng thức giá trị đặc sắc của bài chòi, hát bả trạo, vẽ tranh trên thuyền thúng. Lễ hội ẩm thực "Hương vị Tam Kỳ" dĩ nhiên sẽ mang đến những món ngon đặc trưng. Điểm nhấn của lễ hội có thể kể đến ngày hội Blogger/Vlogger và chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch.

Nâng tầm chuyên nghiệp

Là sự kiện lớn, có tầm quan trọng nên công tác an ninh, phục vụ du khách được TP.Tam Kỳ và xã Tam Thanh rất chú trọng. Địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bảo vệ dân phố phối hợp với chính quyền xã Tam Thanh, Đồn biên phòng Tam Thanh triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn xuyên suốt. Tại các điểm diễn ra hoạt động của festival, lực lượng an ninh đều túc trực để ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm…

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, cho biết lễ hội có quy mô lớn, là điểm nhấn thu hút du khách về với Tam Kỳ để trải nghiệm, khám phá... Vì vậy, để công tác tổ chức trở nên chuyên nghiệp hơn, năm nay các sự kiện chính được thành phố phối hợp với Công ty CP Báo Thanh Niên thực hiện.

"Việc tổ chức festival nhằm mục đích tuyên truyền vận động cộng đồng chung tay xây dựng du lịch Tam Kỳ và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, của du khách", ông Nam nói.

Với khối lượng công việc nhiều, các hoạt động đa dạng, phong phú cả về nội dung lẫn hình thức… nên từ cuối tháng 4, TP.Tam Kỳ vào cuộc chuẩn bị chu đáo. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị hầu như đã hoàn chỉnh.

Theo ông Nam, Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 diễn ra vào thời điểm lý tưởng: bắt đầu kỳ nghỉ hè, vào mùa du lịch biển. Nhưng không chỉ “bó hẹp” ở không gian biển. TP.Tam Kỳ còn nhiều địa chỉ du lịch hấp dẫn khác mời gọi du khách như: địa đạo Kỳ Anh, quần thể tượng đài Mẹ VN anh hùng, Văn thánh Khổng Miếu, bãi Sậy - sông Đầm…

Ông Nguyễn Hồng Lực, Phó chủ tịch UBND xã Tam Thanh, dự đoán sẽ có đến 10.000 người dân và du khách tham gia festival tại quảng trường biển Tam Thanh, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh…

“Nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho festival là đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Địa phương chú trọng công tác cứu nạn cứu hộ, tăng cường tuần tra, hỗ trợ an toàn cho các sự kiện và vận động nhân dân địa phương ứng xử văn minh, lịch sự với du khách”, ông Lực nói.