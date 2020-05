Thực hư 'phát hiện chấn động' về hố sụt cao nhất Việt Nam

Thông tin “chấn động” về hố sụt này xuất phát từ trang mạng xã hội Facebook “Vietnam Projects Construction” được đăng vào lúc 15 giờ 05 ngày 25.5 với tựa đề: “Tin mới phát hiện gây chấn động”.

Nội dung của status này như sau: “Phát hiện hố sụt cao nhất Việt Nam và là một những hố sụt cao nhất thế giới tại Phong Nha - Kẻ Bàng, lớn hơn hố sụt nổi tiếng trong hang Sơn Đoòng. Hố sụt được đặt tên là Kong Collapse là hố sụt khổng lồ mới được khám phá và đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm sau hơn hàng triệu năm nằm ngủ yên trong rừng sâu thẳm bí ẩn Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với chiều cao 450m, Kong Collapse là hố sụt cao nhất Việt Nam hiện nay và là một trong những hố sụt cao nhất thế giới. Ẩn ngay dưới hố sụt Kong Collapse là một khu rừng nhiệt đới trong lòng hang và hàng chục ngóc ngách lớn nhỏ luồn lách theo dòng suối ngầm để dẫn đến các hang động khác…”.

Hố sụt Kong Collapse Ảnh Jungle Boss Hố sụt Kong Collapse Ảnh Jungle Boss

Đến tối 26.5, status này đã có 7.200 lượt bày tỏ cảm xúc, 396 bình luận, 698 lượt chia sẻ. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, trầm trồ. Tuy nhiên, status cũng nhận được nhiều ý kiến phản đối, trong đó có ông Nguyễn Châu Á, Tổng giám đốc Oxalis – đơn vị đang khai thác động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng

Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Châu Á cho rằng: Thông tin đó thiếu sự kiểm chứng, hố sụt hang Hổ không thể lớn hơn hố sụt Garden of Edam bên trong Sơn Đoòng được. Chiều rộng ở Garden of Edam được đo là 200m x 175m. Chưa có hố sụt nào được phát hiện lớn hơn như thế ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hố sụt trong động Sơn Đoòng Ảnh Oxalis Bên trong lòng động Sơn Đoòng Ảnh Trương Quang Nam

Ông Châu Á đề nghị trang Vietnam Projects Construction chứng minh hố sụt hang Hổ lớn hơn hố sụt ở Sơn Đoòng. Nhưng được biết, hiện vẫn chưa có phản hồi nào từ Vietnam Projects Construction.

Hố sụt Kong Collapse nằm trong hệ thống hang Hổ đang được đơn vị Jungle Boss khai thác. Theo tìm hiểu, vụ việc xuất phát từ bài viết của Jungle Boss chia sẻ trên một diễn đàn du lịch. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng nội dung bài viết của Jungle Boss không giống như nội dung ở Vietnam Projects Construction.

Chiều ngày 26.5, chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss thì được ông chia sẻ là bản thân ông không so sánh được kích cỡ 2 hố sụt trên vì không biết thế nào mà so sánh. Và ông cho biết: “Bài viết của tôi không so sánh. Tôi yêu cầu họ (Vietnam Projects Construction – PV) đính chính thông tin rồi”.

Trong khi đó, một chuyên gia thám hiểm hang động thuộc Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh có kinh nghiệm hàng chục năm thám hiểm tại Phong Nha – Kẻ Bàng cho hay, hố sụt trong hang Hổ khá nhỏ, không so được với Garden of Edam trong Sơn Đoòng.