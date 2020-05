Du lịch Quảng Nam tri ân y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Theo đó, với chương trình có tên gọi "Cảm ơn – Thank you", Hiệp hội du lịch Quảng Nam đã kêu gọi 32 đơn vị du lịch hàng đầu tại Quảng Nam, với hơn 200 phòng lưu trú khách sạn từ 3 đến 5 sao tại Hội An, Mỹ Sơn, Phú Ninh, cùng với 100 suất tour free & easy (đón tiễn sân bay và lưu trú 3 ngày/2 đêm khách sạn) hoàn toàn miễn phí cho các y sĩ, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, từ 1.6 đến 30.9.2020.