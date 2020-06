Việt Nam 'hớp hồn', chàng trai Đức đưa vợ sang đây sống vì quá nhiều thú vị

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên , anh Oliver Fuegen đã giải thích lý do họ bị ấn tượng mạnh và đi đến quyết định dành nhiều năm để sinh sống, làm việc, khám phá đất nước Việt Nam.

Người đàn ông yêu Việt Nam với câu chuyện đặc biệt nêu trên là anh Oliver Fuegen (40 tuổi, đến từ nước Đức). Anh Oliver Fuegen hiện đang là quản lý chất lượng cho một công ty trong ngành công nghiệp ô tô tên là ZF, có trụ sở tại Hải Phòng (Việt Nam).

Anh Oliver Fuegen đến Việt Nam lần đầu tiên trong một chuyến công tác vào tháng 1 năm 2019. Anh đến Hải Phòng để tìm hiểu về công việc và ngay từ lúc này anh đã có ấn tượng sâu sắc về đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng anh đang sống nói riêng.

Sau thời gian ngắn ở Việt Nam, vì quá yêu thích đất nước này và công việc khá phù hợp nên anh đã quyết định ở lại đây. Đến tháng 4 năm 2019, anh Oliver Fuegen dẫn vợ mình đến sống cùng để cả 2 được gần nhau, đi du lịch, tìm hiểu đất nước này cùng nhau.

“Tính đến bây giờ, chúng tôi đã đến thủ đô Hà Nội, đảo Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Tràng An - Ninh Bình, Sa Pa, Đà Nẵng, Huế, Hội An, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tất cả các chuyến đi này chúng tôi đều tự túc mà không tham gia theo tour du lịch , vì điều này giúp chúng tôi kiểm soát thời gian tốt hơn. Chúng tôi di chuyển bằng đường hàng không đến tỉnh đó rồi tự mình khám phá các địa điểm, nếu khó khăn chúng tôi sẽ liên hệ với hướng dẫn viên tại địa phương”, anh Oliver Fuegen nói tiếp.

Việt Nam vẫn còn rất nhiều điểm đến thú vị mà cặp đôi này lên kế hoạch tham quan trong thời gian tới như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…

… mà còn rất thân thiện và an toàn

Anh Oliver Fuegen đến từ Đức cùng người vợ gốc Mexico của mình cho rằng Việt Nam không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp mà con người đất nước này rất thân thiện cùng không gian an toàn mà nhiều nơi họ đã đi qua không có được.

“Trẻ em Việt luôn mỉm cười và muốn nói tiếng Anh với chúng tôi. Có những đứa trẻ chỉ biết nói: “Hello, how are you? ” nhưng vẫn cười rất tươi khiến chúng tôi thích thú. Chúng tôi vì không giao tiếp được bằng tiếng Việt nên nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người khác nhau, từ đồng nghiệp đến người dân bản địa.

Chúng tôi thường dùng tiếng Anh, có khi bắt chước vài câu tiếng Việt cơ bản, có khi sử dụng điện thoại thông minh để dịch thuật, nếu không còn cách nào khác chúng tôi sử dụng tay và chân… thế nhưng người Việt rất kiên nhẫn, họ đợi và cố gắng giúp chúng tôi đến khi giải quyết xong vấn đề”, anh nói.

Họ cùng nhau tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa vùng núi, cao nguyên, dân tộc thiểu số