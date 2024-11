Dữ liệu 100 triệu người dùng Zalo bị lộ: Giới trẻ quá lo lắng!

Nếu bị lộ thông tin trên Zalo thì...

Là người thường xuyên sử dụng sử dụng Zalo trong việc học tập, giao dịch, Nguyễn Hoàng Dũng, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, hết sức lo lắng. Dũng cho biết anh chàng thường sử dụng Zalo để gửi hình ảnh do gửi trên ứng dụng này dung lượng vẫn được giữ nguyên. Dũng còn tìm bạn bè trên các diễn đàn, tích điểm thành viên khi đi mua sắm…

Người dùng lo lắng nếu như thông tin trên Zalo bị lộ ẢNH: PHƯƠNG VY

"Có lần, mình còn gửi cả… căn cước công dân để một chị làm giúp thẻ ngân hàng. Nếu quả thực có chuyện bị lộ thông tin trên Zalo, mình rất lo sợ những hình ảnh, thông tin cá nhân… sẽ bị phát tán", Hoàng Dũng nói.

Nguyễn Kỳ Hoa (27 tuổi), ngụ ở chung cư 9View, TP.Thủ Đức, TP.HCM, chia sẻ theo báo cáo từ MMA Việt Nam và Decision Lab, Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, với 75% dân số đang sử dụng.

Kỳ Hoa thường xuyên gửi hình ảnh, thông tin... qua ứng dụng Zalo ẢNH: PHƯƠNG VY

"Ứng dụng này nổi tiếng vì rất dễ sử dụng, nên mọi người thường dùng Zalo để trò chuyện, buôn bán, trao đổi thông tin, gửi hình ảnh, thậm chí thực hiện các giao dịch. Vì thế, nhiều thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng được trao đổi trên đây. Nếu bị lộ, kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin này để chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện hành vi phạm tội khác. Chưa kể, một số bạn còn gửi các thông tin nhạy cảm, nếu bị rò rỉ có thể gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự", Hoa nói.

Ngô Ngọc Hằng Nga (29 tuổi), ngụ ở (xin giấu số nhà 87) đường Ba Đình, P.12, Q.8, TP.HCM chia sẻ thường xuyên trao đổi với bạn bè, người yêu ở Zalo. Vì thế, cô gái rất lo ngại nếu các thông tin nhạy cảm này sẽ bị lọt ra bên ngoài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng tư của Nga.

"Những tin nhắn trao đổi trên Zalo không chỉ là những câu chuyện hằng ngày, mà khi đôi khi còn bao gồm các hình ảnh, thông tin riêng tư mà mình không muốn ai khác biết. Nếu chẳng may bị lộ, mình thật sự không biết hậu quả sẽ ra sao, vì nó có thể bị lợi dụng vào mục đích xấu", Nga chia sẻ.

Dữ liệu 100 triệu người dùng Zalo bị lộ?

Theo Cyber Press, tin tặc với nickname "binanhang123" trên một diễn đàn dành cho hacker mới đây khẳng định đã tấn công khai thác dữ liệu 100 triệu người dùng Zalo tại Việt Nam. Người này cho biết nhiều dữ liệu nhạy cảm đã bị lộ như số điện thoại di động, tên người dùng lẫn tên hiển thị trên tài khoản Zalo của họ. Để chứng minh, kẻ này đã đăng kèm một bản trích dữ liệu được che bớt thông tin để các thành viên khác trên diễn đàn tải về kiểm tra.

Thông tin mà người này đưa ra làm dấy lên những lo ngại về khả năng bảo mật của một trong những nền tảng nhắn tin đông người dùng nhất Việt Nam.

Tin tặc tuyên bố tấn công và lấy được dữ liệu 100 triệu tài khoản người dùng Zalo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Kỳ Hoa cho rằng mạng xã hội luôn tiềm ẩn rủi ro về lộ lọt thông tin cá nhân. Khi sử dụng, chúng ta nên thận trọng với việc chia sẻ các thông tin quan trọng.

"Mình cố gắng cân nhắc trước khi chia sẻ, luôn nghĩ đến hậu quả nếu những thông tin này bị rò rỉ để lựa chọn nội dung phù hợp, tránh các thông tin nhạy cảm. Thay vì sử dụng các ứng dụng không đảm bảo, mình thường ưu tiên gọi điện hoặc chọn những nền tảng bảo mật hơn như Telegram", Kỳ Hoa nói.

Chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Tuấn Anh (đang làm việc cho một trung tâm dịch vụ an toàn thông tin của công ty về an ninh mạng ở Việt Nam), cho rằng Zalo là ứng dụng chat phổ thông và lớn nhất ở Việt Nam. Vì vậy đây là mục tiêu nhắm tới của các hacker do số lượng lớn dữ liệu của người dân Việt Nam và có tính nhạy cảm, riêng tư cao. Các thông tin bị đánh cắp bao gồm tên người dùng, tên hiển thị, số điện thoại, ngày sinh (nếu người dùng để chế độ công khai thì có thể xem được thông tin này).

"Theo tôi, mọi người không nên quá hoang mang vì từ hình ảnh mà hacker công bố, có thể thấy rằng dữ liệu bị thu thập chỉ là một phần nhỏ, không bao gồm toàn bộ 100 triệu người dùng. Thông tin bị rò rỉ cũng không hoàn toàn đầy đủ về mỗi cá nhân. Tuy nhiên, vẫn có khả năng kẻ xấu sẽ tận dụng những dữ liệu này để thực hiện các chiêu thức lừa đảo trực tuyến. Dù vậy, do lượng thông tin khá hạn chế, khả năng xây dựng kịch bản lừa đảo chi tiết để tiếp cận nạn nhân cũng sẽ khó khăn hơn", chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh nói.

Theo chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh, người dùng cần bảo vệ tài khoản của mình bằng cách thiết lập quyền riêng tư trên Zalo và không chia sẻ thông tin cá nhân công khai. Bạn chỉ nên kết bạn với người quen biết và không tham gia, chấp nhận lời mời vào các nhóm lạ cũng như lời mời kết bạn lạ. Để an toàn hơn có thể chặn nhận tin nhắn từ người lạ để tránh nhận các tin nhắn spam, lừa đảo vào các hội nhóm đầu tư.