Theo báo New Straits Times, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá người Hoa Malaysia (MCFA) Datuk Jeffrey Low đã kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện để xác định người chịu trách nhiệm cho việc làm giả giấy khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch từng thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Ông Jeffrey Low nhấn mạnh rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến các quy định quốc tế về quốc tịch cầu thủ và có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nếu không được làm rõ.

"Cho đến hôm nay, vẫn chưa ai biết chính xác ai là người làm giả giấy khai sinh của 7 cầu thủ này. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng vì liên quan đến bóng đá quốc tế. Nếu ai đó làm giả giấy khai sinh của công dân một quốc gia khác, quốc gia đó hoàn toàn có thể có hành động pháp lý. Đây là vụ việc mà kẻ chủ mưu đáng bị coi là tội phạm", ông Jeffrey Low nói với New Straits Times.

Dư luận Malaysia kêu gọi điều tra chủ mưu phía sau bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch

Theo kế hoạch, vụ bê bối này dự kiến sẽ được đề cập trong buổi họp báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tổ chức tại trụ sở Wisma FAM ở Kelana Jaya vào ngày 16.3. Tại đây, FAM cũng sẽ cập nhật kết quả kiểm tra và đánh giá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến vụ việc gây tranh cãi này.

Ông Jeffrey Low cho rằng cả AFC lẫn Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cần tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đặc biệt là người trực tiếp đứng sau việc làm giả các giấy tờ nhập tịch.

"Tôi tin rằng họ phải tìm ra ai là người thực sự thực hiện việc làm giả này. Có thể họ đã lần ra được manh mối nào đó, nhưng chúng ta vẫn chưa biết", ông nói.

Bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch hoặc có nguồn gốc nước ngoài thời gian qua đã gây nhiều tranh cãi trong khu vực Đông Nam Á. Vụ việc cũng khiến quy trình xác minh quốc tịch cầu thủ trong bóng đá quốc tế bị đặt nhiều dấu hỏi.

Theo ông Jeffrey Low, sự việc này cũng cho thấy những hạn chế trong công tác quản lý và giám sát của hệ thống bóng đá Malaysia. Ông cho rằng các nhà quản lý bóng đá cần duy trì mối liên kết chặt chẽ với các CLB và các tổ chức thành viên để tránh những sai sót tương tự xảy ra trong tương lai.