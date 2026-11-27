Trend vài giây nhưng mất hàng tiếng đồng hồ thực hiện

Lê Thị Kim Chi (30 tuổi, ngụ xã Ea Ning, Đắk Lắk) cho biết quá trình thực hiện một video biến hình theo "trend quạt trần" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem không hề đơn giản. Thời điểm đó, Kim Chi đang tìm kiếm ý tưởng để phát triển kênh về áo dài nên quyết định thử sức với trào lưu này.

Để có được thành phẩm ưng ý, cô nàng phải tự tay trang điểm, tính toán kiểu tóc, trang phục tỉ mỉ. Kim Chi kể: "Cứ liên tục đứng lên, ngồi xuống rồi thay đồ đến mức hoa mắt chóng mặt. Có những video lên xu hướng chỉ vỏn vẹn 10 giây, nhưng đằng sau đó là 6 đến 8 tiếng đồng hồ trầy trật từ khâu trang điểm, chuẩn bị đến quay dựng".

Yến Giang (bên trái) muốn khẳng định bản sắc cá nhân thông qua các trào lưu ẢNH: NVCC

Dù những video đầu tiên chưa được như mong đợi, chỉ đạt vài trăm lượt xem, Kim Chi vẫn muốn tiếp tục thực hiện. Với Chi, đây cũng là cơ hội để thử nghiệm và tìm ra cách làm nội dung phù hợp hơn.

Không chỉ tham gia trào lưu vì sự thú vị, Lê Vũ Quỳnh Mai (29 tuổi, ngụ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP.Hà Nội) còn mượn chính sức nóng của các trào lưu biến hình để quảng bá tinh hoa của Việt phục.

Với Mai, niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm sáng tạo không chỉ nằm ở thành phẩm, mà còn ở cả quá trình tạo ra nó. Mai rất thích cảm giác được tự tay lên ý tưởng, chuẩn bị bối cảnh, thử nghiệm từng góc máy và tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh.

"Tất nhiên, sản phẩm lần này vẫn có những điểm chưa hoàn hảo. Trong lúc quay cũng có gặp sự cố khiến khung hình bị lệch, dẫn đến việc hậu kỳ khá vất vả và chưa thể đạt được chất lượng như bản thân mong muốn", Quỳnh Mai cho biết thêm.

Vì sao người trẻ thích "đu trend"?

Bên cạnh những người xem trào lưu là cơ hội sáng tạo nội dung, không ít bạn trẻ tham gia đơn giản vì tò mò và muốn cập nhật những gì đang được cộng đồng quan tâm.

Nguyễn Hà Thùy Linh (21 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết khi phát hiện một trào lưu mới, Linh thường chia sẻ với bạn bè. Thùy Linh cũng thừa nhận đôi khi cảm thấy hụt hẫng khi chưa kịp tìm hiểu hoặc tham gia một trào lưu thì đã xuất hiện xu hướng mới.

"Mình sẽ có cảm giác hơi hụt hẫng một chút, kiểu như bị 'tối cổ'. Vì vậy, mình thường tìm hiểu trend đó bắt nguồn từ đâu, diễn ra như thế nào, đồng thời cập nhật thêm những xu hướng mới để không bị lạc quẻ trong cuộc trò chuyện với mọi người", Linh chia sẻ.

Để có được clip "đu trend" thành công lên sóng, quá trình chuẩn bị vô cùng cầu kỳ ẢNH: QUỲNH MAI CUNG CẤP

Phan Thị Yến Giang (19 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, TP.HCM) cũng tham gia sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ngoài giờ học trên lớp. Yến Giang khẳng định bản thân thường không chỉ dừng lại ở việc theo đuổi một trào lưu thịnh hành, mà còn tìm cách biến tấu sao cho phù hợp với cá tính và cách thể hiện của bản thân.

"Đối với mình, cách để mọi người nhận biết mình rõ nhất nếu không qua ngoại hình nổi bật thì phải có màu sắc riêng, làm sao để nhìn vào năng lượng tỏa ra mà người ta có thể đoán được mình là ai. Thỉnh thoảng mình cũng đu trend chỉ để giải trí hoặc đơn giản là muốn lưu lại kỷ niệm với bạn bè", Giang cho biết thêm.

Lý giải sức hút của các trào lưu mạng xã hội, thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận định việc tham gia các xu hướng đang thịnh hành giúp người trẻ duy trì sự nhạy bén với đời sống xã hội, đồng thời tạo cảm giác kết nối với những người xung quanh.

Theo ông Tú, khi cùng quan tâm, thảo luận hoặc tham gia một trào lưu, người trẻ có thêm chủ đề để giao tiếp và chia sẻ với bạn bè đồng trang lứa. Cảm giác bản thân đang cùng nhịp với cộng đồng cũng có thể giúp họ tự tin, hào hứng hơn trong các tương tác xã hội.

Đặc biệt, đối với những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và marketing, việc cập nhật xu hướng còn mang ý nghĩa nghề nghiệp. Nắm bắt kịp thời những nội dung được công chúng quan tâm giúp người làm truyền thông hiểu hơn về hành vi tiếp nhận của khán giả, từ đó tìm kiếm ý tưởng và xây dựng những sản phẩm, chiến dịch phù hợp.

Tuy nhiên, ông Tú cũng lưu ý việc chạy theo các trào lưu thiếu chọn lọc có thể khiến người trẻ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Chẳng hạn, việc dành hàng giờ để quay dựng một video chỉ nhằm bắt kịp một xu hướng ngắn hạn, trong khi không có mục tiêu rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến thời gian học tập, công việc và những hoạt động cần thiết khác.

Để tận dụng lợi ích của mạng xã hội mà không bị cuốn vào vòng xoáy chạy theo xu hướng, ông Tú cho rằng người trẻ cần hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội một cách có kỷ luật. Nếu chỉ tham gia trào lưu với mục đích giải trí, người trẻ nên cân nhắc mức độ đầu tư thời gian, tránh để việc quay dựng một video chiếm quá nhiều thời gian trong ngày.

Bên cạnh đó, ông Tú cho rằng người trẻ không nhất thiết phải tham gia mọi xu hướng để chứng minh mình không bị tụt hậu. Những người có lối sống nội tâm, ít quan tâm đến các trào lưu nhỏ lẻ nhưng vẫn nắm bắt được những chuyển động quan trọng của xã hội hoàn toàn có thể phát triển tốt theo cách riêng. Điều quan trọng là người trẻ biết lựa chọn xu hướng phù hợp, tận hưởng niềm vui sáng tạo và giữ được bản sắc cá nhân thay vì để mạng xã hội quyết định nhịp sống của mình.