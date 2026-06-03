Đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức 2 vào hoạt động cuối quý 2

Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3.6, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thủ tướng lưu ý xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn. Chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp sáng 3.6 ẢNH: NHẬT BẮC

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí, như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ.

Tạm thời giữ ổn định giá dịch vụ y tế, giáo dục

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát. Trong đó, giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6.

Cùng đó, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. Thủ tướng nêu rõ, về một số chức năng hiện đang giao thoa, việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế...

Thủ tướng giao Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho nhân dân hiện nay và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí, đề xuất giải pháp điều trị bệnh cho nhân dân sau khám bệnh. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, cuối quý 2/2026 phải đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động.

Liên quan việc đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động, Bộ Y tế mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết về việc đề xuất các giải pháp đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (tại tỉnh Ninh Bình) đi vào hoạt động.

Bộ Y tế đề xuất hơn 1.150 tỉ đồng để hỗ trợ kinh phí đào tạo và chi phí đặc thù giai đoạn 2026 - 2028 (từ khi đi vào hoạt động đến khi tự đảm bảo được chi phí thường xuyên) cho cơ sở 2 của 2 bệnh viện.

Các chi phí này gồm: chi phí thuê nhà lưu trú cho viên chức, người lao động luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc; chi phí vận chuyển, đi lại hàng ngày; chi phí thu hút nhân lực (y, bác sĩ tối đa 15,6 triệu đồng/tháng; điều dưỡng tối đa 12,2 triệu đồng/tháng; các vị trí phục vụ khác tối đa 11,6 triệu đồng/tháng).