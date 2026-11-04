Đưa bò thả rông trên quốc lộ 29 về trụ sở của xã để xử lý chủ sở hữu

Ngày 4.11, UBND xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) cho biết đã thông báo yêu cầu người dân chấp hành quy định, gia súc, bò thả rông gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 29.

Theo UBND xã Hòa Xuân, tình trạng trâu, bò thả rông trên tuyến quốc lộ này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Bò thả rông trên quốc lộ 29 gây mất an toàn giao thông

ẢNH: CTV

Tối 3.11, lực lượng chức năng xã Hòa Xuân phát hiện đàn bò thả rông trên quốc lộ 29 nên đã đưa 2 con về trụ sở của xã để xác minh chủ sở hữu, xử lý theo quy định.

Trước tình trạng trên, UBND xã Hòa Xuân yêu cầu các hộ chăn nuôi tuyệt đối không thả rông trâu, bò và các loại gia súc khác trên đường. Người dân phải chủ động quản lý, chăn dắt, trông giữ, không để vật nuôi tự ý đi ra đường gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, các hộ chăn nuôi phải chấm dứt ngay tình trạng thả bò ra quốc lộ 29. Trường hợp không chấp hành, UBND xã sẽ xử lý, tạm giữ gia súc thả rông theo quy định pháp luật.

UBND xã Hòa Xuân cũng lưu ý, chủ sở hữu hoặc người quản lý gia súc để vật nuôi đi trên đường bộ gây tai nạn giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.