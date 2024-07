Đưa cháu bé trong vụ nghi bị mẹ kế bạo hành đi khám thương tích

Liên quan nghi vấn mẹ kế tái diễn bạo hành con chồng xảy ra tại H.Trần Văn Thời (Cà Mau), ngày 9.7, ông L.V.K, chú ruột cháu L.M.T (10 tuổi, ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời) đã đưa cháu T. đến Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời khám, làm giấy chứng nhận thương tích.

Vết thương trên trán của cháu L.M.T dài 4 cm Gia đình cung cấp

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời thì cháu L.M.T có vết thương vùng trán dài 4 cm, đã khâu đang liền sẹo; mặt sau cánh tay trái có 2 mảng bầm tím, 1 mảng có kích thước 3x6 cm, 1 mảng kích thước 1,5x2 cm.

Như Thanh Niên thông tin, sáng ngày 6.7, UBND xã UBND xã Lợi An nhận thông tin có người trình báo vụ bạo hành gia đình và nạn nhân là cháu L.M.T.



Sau đó, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã đến nhà cháu L.M.T tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi công an đến thì ông L.V.C (cha của L.M.T) không có ở nhà, nên công an xã ghi nhận thông tin từ ông L.V.C qua điện thoại. Ông C. cho biết: "Cháu L.M.T bị trượt chân ngã vào đống đá phía sau nhà, dẫn đến xây xát vùng đầu và cánh tay trái bị bầm, tự ngã chứ không phải như trình báo là do bà H.M.N bạo hành".

Sau đó công an làm việc trực tiếp với bà H.M.N, mẹ kế của cháu T., bà N. cho biết trưa ngày 5.7, sau khi đi khám bệnh về, bà thấy cháu L.M.T chạy vòng phía sau nhà, bị trượt té vào đống đá.

Tuy nhiên, anh L.V.T (19 tuổi, anh ruột của L.M.T) khẳng định những vết thương trên người em trai mình do mẹ kế bạo hành; đồng thời đã trình báo đến chính quyền địa phương.

Cụ thể, theo anh L.V.T, khoảng 20 giờ 30 ngày 5.7, anh đi công việc về, thấy T. nằm co ro, trán, tay chân, mình mẩy bầm tím. Khi anh hỏi thì T. nói do làm hư máy lạnh nên bị mẹ kế đánh. Nghe vậy, anh L.V.T hỏi bà N. và bà thừa nhận đánh T. bằng cây sạn. Sau đó, L.V.T đưa em mình đến trạm y tế sơ cứu vết thương; đồng thời điện báo chính quyền địa phương.

Trước đó, bà H.M.N, cũng đã từng bạo hành cháu L.M.T. thương tích 4% và bị TAND H.Trần Văn Thời tuyên phạt 6 tháng tù giam. Sau đó, ngày 11.9.2023, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo H.M.N 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.