Ngày 28.11, tại cuộc họp báo thông tin kết quả Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Kông (ACMECS) lần thứ 11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định 2 hội nghị cấp cao về hợp tác tiểu vùng Mê Kông đã thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc họp báo ẢNH: TUẤN MINH

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, điểm nổi bật qua 2 hội nghị là các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung.

"Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai để tạo bứt phá cho hợp tác tiểu vùng và thống nhất ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước, qua đó tạo không gian phát triển mới cho các nước tiểu vùng Mê Kông.

Tăng cường hợp tác ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức chung tiếp tục được xác định là ưu tiên tại cả hai cơ chế, nhất là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định, bền vững cho người dân trong khu vực", Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, kết quả của 2 hội nghị cũng góp phần củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nước.

"Việc cần làm ngay sau 2 hội nghị là đưa những cam kết của các nhà lãnh đạo vào thực hiện, đồng thời cần thường xuyên rà soát tiến độ triển khai. Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng các nước xây dựng một tiểu vùng Mê Kông tự cường, kết nối và thịnh vượng, đóng góp thiết thực vào hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Hiện thực hóa mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics khu vực

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, tại Hội nghị CLMV lần thứ 12, các nhà lãnh đạo đã thống nhất một số định hướng trong đó có việc 4 nước xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt giai đoạn 2027 - 2028, trong đó đẩy mạnh kết nối các hành lang kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics khu vực.

Toàn cảnh cuộc họp báo ẢNH: TUẤN MINH

"Các nhà lãnh đạo thống nhất giao các Bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung CLMV, đóng góp hiện thực hóa mục tiêu hình thành thị trường ASEAN thống nhất. Các nhà lãnh đạo cũng đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thông quan, giảm chi phí logistics và giúp doanh nghiệp 4 nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực", ông Lê Hoài Trung khẳng định.

Hội nghị nhất trí triển khai 2 sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất, với "Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV", các nước sẽ cùng nhau nghiên cứu kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển. "Hành trình di sản 4 nước CLMV" sẽ kết nối những điểm đến như Bagan, Luang Prabang, Tràng An và Angkor trong cùng một hành trình, cùng kể câu chuyện nền văn minh sông Mê Kông.

Hội nghị cũng hoan nghênh Chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

Các nhà lãnh đạo thống nhất đổi mới cách huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bốn nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xây dựng dự án. Mỗi dự án phải xác định rõ kết quả, đầu mối phụ trách, thời hạn và nguồn kinh phí, giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực.

"Những kết quả bước đầu từ sự tham gia của các đối tác khu vực, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tại hội nghị lần này sẽ tạo cơ sở để các nước cân nhắc hình thành cơ chế phối hợp, hợp tác lâu dài", ông Lê Hoài Trung khẳng định.

Tại Hội nghị ACMECS lần thứ 11, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã đánh giá những thành tựu đạt được và định hướng tương lai cho ACMECS trên cơ sở chủ đề nhiệm kỳ Chủ tịch của Myanmar .

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới nhằm ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ACMECS thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS (ACMDF).