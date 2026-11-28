Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, CLMV 12 đây là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng, là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mê Kông, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao lần thứ 12 và cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về hai vấn đề gắn bó mật thiết với nhau. Đó là kết nối 4 nền kinh tế như thế nào để phát huy thế mạnh của mỗi nước, cộng hưởng thành sức mạnh chung, không gian phát triển cho cả 4 nước và làm thế nào huy động nguồn lực để thực hiện những dự án mà các nước cùng ưu tiên.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 ẢNH: TUẤN MINH

Các nhà lãnh đạo CMLV chụp ảnh chung cùng với trưởng đoàn khách mời ẢNH: TUẤN MINH



