Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 27.11, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11) từ ngày 27 - 28.11.

Thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 27.11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức và tham dự các hội nghị tại Việt Nam, không chỉ góp phần vào thành công chung của Hội nghị mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần hợp tác giữa các nước tiểu vùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Thủ tướng Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith ảnh: TTXVN

Nhân dịp đất nước Lào sắp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh (2.12.2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được; tin tưởng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Thủ tướng trong triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027. Trong đó, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định biên giới; tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; chú trọng hợp tác khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, thông qua Thủ tướng Saleumxay Kommasith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cấp cao Lào.

Quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Trước đó chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Thủ tướng Lào được tổ chức trọng thể tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và giữa các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường. Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam có 25 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn 671 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên khoảng 7,04 tỉ USD với 305 dự án.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith ảnh: TTXVN

Để cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược", hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và cơ chế hợp tác; phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2026, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và các hoạt động trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027".

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước; thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỉ USD, hướng tới 10 tỉ USD; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu; đồng thời đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Hai Thủ tướng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng.

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Lào tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có, chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028 - 2032 và đẩy nhanh Dự án Trường ĐH Hữu nghị Lào - Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp tại Lào.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, LHQ và các diễn đàn đa phương. Hai bên nhấn mạnh phối hợp trong các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước sông Mê Kông, tình hình Biển Đông và các thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông, nhất là ACMECS, CLMV và GMS.

Hợp tác giữa hai Quốc hội được thực hiện tích cực ở các cấp

Chiều tối 27.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Saleumxay Kommasith thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ Lào, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chia sẻ về tình hình hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được thực hiện tích cực ở các cấp, từ lãnh đạo cấp cao đến các Ủy ban chuyên trách và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành với hai Chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc, để Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng, giao thông, năng lượng; đề nghị Lào tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; nâng cao hiệu quả các dự án viện trợ, khai thác tiềm năng về nông nghiệp sạch, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định, Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, lan tỏa truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tới các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.