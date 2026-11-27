Sáng 27.11, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Thông tin về sự kiện này, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên, ghi nhận những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình APEC.

Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định, đăng cai Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam đến năm 2030. Trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam đã tham vấn với các nền kinh tế thành viên về kế hoạch tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên của Năm APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh thành của Việt Nam, gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và An Giang.

"Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11.2027 tại Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được Việt Nam chủ động triển khai từ sớm, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Đặc biệt, về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp với Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn để xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến, bảo đảm tính đồng thuận, khả thi và khả năng tiếp tục triển khai sau Năm APEC 2027.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các nền kinh tế thành viên, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ thông tin thêm, trước mắt, Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9.12.2026 tại tỉnh Gia Lai.

Bảo đảm an ninh cấp độ cao nhất cho Năm APEC Việt Nam 2027

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế, cho biết công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động của Năm APEC 2027 đặt ra yêu cầu rất cao. Bộ Công an xác định triển khai công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự ở cấp độ cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và lãnh đạo các nước khách mời. Theo dự kiến, Tuần lễ Cấp cao có thể thu hút trên 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế", ông Toản cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh 3 yêu cầu lớn: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính thức, hoạt động bên lề, đại biểu và phóng viên tham dự; thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự chặt chẽ nhưng thông thoáng, thân thiện, chuyên nghiệp; chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống về an ninh và y tế.

Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm tại APEC 2026, lực lượng Công an đã chuẩn bị các phương án đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ, thách thức mới phát sinh.

Lực lượng Công an cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các đối tác trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện của Năm APEC 2027.

Theo thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến nay, công tác của Tiểu ban An ninh và Y tế cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã sẵn sàng cho Năm APEC 2027, trước mắt là Hội nghị APEC tại Gia Lai trong tháng 12.2026.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, bên cạnh ưu tiên cao nhất là bảo đảm an ninh, trật tự, đây cũng là dịp diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá hình ảnh đất nước và du lịch.

Các hoạt động này đều được tính đến trong phương án bảo đảm an ninh, an toàn, trong đó các địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện sẽ được bảo đảm an ninh ở cấp độ cao nhất.