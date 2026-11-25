Sáng 25.11, tiếp xúc cử tri 10 phường tại Hà Nội sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm phải lựa chọn kỹ các dự án ưu tiên, bảo đảm lợi ích không chỉ cho Hà Nội mà còn cho cả vùng và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào sáng 25.11 ẢNH: GIA HÂN

Không để đường mới tiếp tục dồn người vào nội đô

Dẫn số liệu đến ngày 18.11, Hà Nội đã xử lý được 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thành phố phải "nhìn xa hơn" mới có thể giữ được kết quả này. Nếu việc làm, trường học, bệnh viện vẫn tập trung trong nội đô, những con đường mới mở sẽ "đưa thêm người về cùng làm một chỗ".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngay khi chuẩn bị đầu tư một tuyến vành đai hay đường sắt đô thị, Hà Nội cần bàn bạc với các địa phương lân cận về khả năng hình thành trung tâm sản xuất, dịch vụ; thống nhất các điểm kết nối và xác định khu vực ưu tiên thực hiện.

"Đường vận chuyển hàng thuận lợi, người lao động dễ đến chỗ làm thì doanh nghiệp có thêm lựa chọn khi mở xưởng. Một công trình của thủ đô có thể mở thêm cơ hội cho cả vùng chính là như vậy. Đường đi đến đâu là kinh tế phát triển theo đến đó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông kể, trong một cuộc gặp gần đây, có người dân bày tỏ sẵn sàng chuyển ra ngoại thành sinh sống nếu Hà Nội phát triển được 500 km đường sắt đô thị, tàu điện ngầm từ nay đến năm 2030, với điều kiện thời gian đi vào trung tâm không quá 30 phút.

Cùng với vai trò kết nối vùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội đóng góp nhiều hơn vào sức cạnh tranh của đất nước bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Chỉnh trang phố cũ phải tính cả nơi ở lẫn sinh kế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi bước phát triển của thủ đô phải nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời gìn giữ những giá trị làm nên truyền thống Hà Nội.

Ngay khi phê duyệt quy hoạch khu dân cư mới, thành phố phải dành quỹ đất cho trường học, trạm y tế, sân chơi. Người dân ngoại thành cũng cần được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu có chất lượng ngay tại nơi sinh sống.

Với các khu phố cũ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý thành phố phải lắng nghe đầy đủ nguyện vọng của người dân trước khi chỉnh trang, di dời. Nhiều gia đình đã sống ở đây qua nhiều thế hệ; căn nhà không chỉ là nơi ở mà còn gắn với sinh kế từ cửa hàng nhỏ ở tầng dưới.

"Hãy nghe những người đã gắn bó lâu năm với khu phố", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Theo ông, từ mái đình, dãy cửa hàng làm nghề đến khoảng sân chung đều có thể gắn với nếp sống nhiều thế hệ. Người dân hiểu điều gì cần thay đổi và điều gì mất đi sẽ khó lấy lại.

Người dân có quyền biết bao giờ dự án hoàn thành

Đề cập việc sử dụng đất đai và ngân sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội được trao quyền chủ động lớn hơn thì trách nhiệm trước nhân dân cũng lớn hơn. Thành phố cần tập trung vốn cho những hạng mục còn thiếu để sớm đưa cả công trình vào sử dụng.

Khi báo cáo trước HĐND và cử tri, người đứng đầu cơ quan chủ quản phải nói rõ công trình đã làm đến đâu, vướng ở khâu nào, ai phải giải quyết và bao giờ có thể hoàn thành. Người dân có quyền biết dự án nào tiếp tục, dự án nào phải điều chỉnh và ai có trách nhiệm trả lời.

Với trụ sở dôi dư sau sắp xếp, Hà Nội cần công khai phương án sử dụng, xem xét nhu cầu còn thiếu ngay tại địa bàn như trường học, nơi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các thiết chế văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố giao đủ thẩm quyền, bố trí đủ người và kinh phí để chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những cách làm hiệu quả ở Hà Nội, giúp người dân bớt khó khăn và sử dụng tốt hơn nguồn lực công, có thể có ích cho nhiều địa phương khác.

Tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, thăm hỏi những người bị thương trong vụ nổ khí gas trên đường Nguyễn Văn Tuyết (P.Đống Đa) ngày 24.11. Ông đề nghị thành phố sớm ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng, tiếp tục kiểm tra và bảo đảm an toàn tại các khu dân cư.