Sáng 23.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam dự đã nhấn mạnh yêu cầu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội (23.11.1946 - 23.11.2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; đồng thời cảm ơn các tổ chức nhân đạo quốc tế và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành, hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình.

Nhấn mạnh sức sống của một tổ chức nhân đạo được thể hiện qua những giá trị nhân ái chuyển hóa thành hành động thiết thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, hàng triệu tấm lòng sẻ chia của cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã góp phần tạo nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Những nghĩa cử ấy cần tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng để mỗi người chủ động sẻ chia, chung tay vì cộng đồng.

Trước những thách thức từ thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói và bất bình đẳng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác nhân đạo phải đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó từ sớm, từ xa.

Hoạt động trợ giúp cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo cơ hội, nâng cao năng lực tự chủ để người dân phục hồi sinh kế và vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác nhân đạo.

Mỗi cán bộ, hội viên cần thấm nhuần các yêu cầu: nhân đạo vô tư, dũng cảm dấn thân và hành động vì hòa bình; luôn tận tụy bảo vệ sự sống, phẩm giá con người, không phân biệt đối tượng được trợ giúp.

Xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn

Với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai ẢNH: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng Hội Huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và những đóng góp quan trọng của Hội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số quốc gia, nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật hoạt động nhân đạo trên toàn quốc, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và củng cố niềm tin của cộng đồng.