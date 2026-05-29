Ngày 29.5, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên chính thức.

Đại hội công bố và ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 59 thành viên; Ban Thường vụ gồm 19 thành viên. Ông Nguyễn Minh Nhựt tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM.

Nhân ái - chuyên nghiệp - hiện đại - lan tỏa

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM cho biết nhiệm kỳ 2022 - 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và những biến động kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hỗ trợ, sẻ chia với những người yếu thế.

Từ những chuyến xe nghĩa tình, "Chợ nhân đạo", "Chợ 0 đồng", "Bếp ăn tình thương", căn nhà chữ thập đỏ... đã góp phần nâng đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ qua đạt hơn 2.708 tỉ đồng.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM xác định phương châm hành động trong nhiệm kỳ mới là "Nhân ái - chuyên nghiệp - hiện đại - lan tỏa".

Hội xác định 6 nhóm mục tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá. Trong đó, lĩnh vực công tác xã hội nhân đạo và phòng ngừa, ứng phó thảm họa, hội đặt mục tiêu tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt 3.000 tỉ đồng trong 5 năm; trợ giúp ít nhất 7 triệu lượt người; hỗ trợ 12.000 trẻ em khó khăn; quản lý 5.000 địa chỉ nhân đạo và trồng 20.000 cây xanh.

Ông Nguyễn Minh Nhựt tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: BTC

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện và hiến mô, tạng, hội phấn đấu tiếp nhận trên 1,5 triệu đơn vị máu; phát triển các điểm hiến máu cố định; vận động ít nhất 1.000 người đăng ký hiến mô, tạng...

Lan tỏa và tiếp nối các giá trị nhân văn tốt đẹp

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhấn mạnh đây là đại hội điểm, có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại đại hội ẢNH: BTC

Bà đề nghị công tác nhân đạo trong giai đoạn mới phải chuyển mạnh theo hướng đi trước một bước, sâu hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.

Theo bà, TP.HCM là đầu tàu phát triển, trung tâm lớn về kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, có vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với cả nước. Do đó, hoạt động nhân đạo tại TP.HCM không chỉ dừng lại ở việc chăm lo an sinh xã hội, mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh, nhân văn, hiện đại, lấy con người làm trung tâm.

Bà đánh giá hình ảnh cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ TP.HCM có mặt ở những nơi khó khăn, trong những việc khó và vào các thời điểm cấp bách đã thể hiện sinh động tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng và chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại đại hội ẢNH: BTC

Theo ông, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng, phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị con người thành phố, với trọng tâm là các giá trị đoàn kết, nghĩa tình.

"Từ yêu cầu đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo, khẳng định vị trí nòng cốt, cầu nối tin cậy, góp phần hội tụ, lan tỏa và tiếp nối các giá trị nhân văn tốt đẹp", Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo.

Ông đề nghị các cấp hội triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và TP.HCM về tổ chức, hoạt động của hội quần chúng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lan tỏa các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội.