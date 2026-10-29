Khoảng 356 hộ dân, 61 tổ chức trong diện di dời để tái thiết hồ Hoàn Kiếm

Số liệu khảo sát sơ bộ ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy có khoảng 417 chủ sử dụng đất trong diện giải phóng mặt bằng của dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận vừa được HĐND TP.Hà Nội thông qua.

Hà Nội dự kiến di dời 356 hộ dân, 61 tổ chức để phục vụ dự án tái thiết hồ Hoàn Kiếm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong đó có khoảng 356 hộ dân (gồm 291 hộ ở P.Hoàn Kiếm, 65 hộ ở P.Cửa Nam); có khoảng 61 tổ chức trong diện giải phóng mặt bằng (47 tổ chức ở P.Hoàn Kiếm, 14 tổ chức ở P.Cửa Nam).

Số liệu trên mới chỉ là dự kiến trên cơ sở khảo sát sơ bộ. Số liệu di dời dân và tổ chức sử dụng đất chính xác sẽ được cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh cập nhật sau khi đo đạc, kiểm đếm thực tế trên hiện trạng.

Trước đó, ngày 28.10, HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 22.229 tỉ đồng, triển khai tại hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Theo phương án được trình HĐND thành phố, dự án gồm 3 dự án thành phần độc lập.

Dự án thành phần 1 thực hiện giải phóng mặt bằng, với phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82 ha, diện tích sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82 ha. Tổng mức đầu tư 9.924 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông và phía bắc hồ Hoàn Kiếm, gồm 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600 m², vốn đầu tư 4.611 tỉ đồng.

Dự kiến, tiền thuê đất từ khai thác không gian ngầm đạt khoảng 1.604 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách để thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư sơ bộ 7.694 tỉ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Trong đó, xây mới khu vực trụ sở UBND TP.Hà Nội khoảng 3.518 tỉ đồng; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố khoảng 268 tỉ đồng; cải tạo cảnh quan khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm khoảng 3.908 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 và 3 do Công ty CP bất động sản Mặt Trời Thủ đô làm chủ đầu tư, nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Hiện trạng khu vực gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, gần hồ Hoàn Kiếm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đáng chú ý, phương án thanh toán dự kiến cho dự án BT sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm.

Quỹ đất dự kiến thanh toán gồm 6 khu, tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỉ đồng, gồm các khu đất tại Tràng Tiền (0,77 ha), hai bên Bưu điện Hà Nội (0,52 ha), số 1 - 3 Tăng Bạt Hổ (2,29 ha), số 5 Lê Thánh Tông (0,34 ha), số 15 Hai Bà Trưng (0,09 ha) và thôn Mai Lâm, xã Đông Anh (3,3 ha).

Thành phố cho biết đây mới là các quỹ đất dự kiến; việc giao đất cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

Trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch phân khu, thẩm định và phê duyệt dự án tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ phạm vi, ranh giới, quy mô các hạng mục, tổng mức đầu tư và sức chịu tải của khu vực.

Thành phố cũng sẽ rà soát tầng cao, chiều cao, phạm vi không gian ngầm, phương án bố trí chức năng tại khu vực lõi lịch sử, giảm thiểu diện tích thương mại và bảo vệ các di tích lịch sử, di tích cách mạng trong phạm vi nghiên cứu.