Hà Nội thông qua chủ trương tái thiết hồ Hoàn Kiếm hơn 22.200 tỉ đồng

Chiều 28.10, HĐND TP.Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 22.229 tỉ đồng, triển khai tại hai phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết ẢNH: VIẾT THÀNH

Hơn 22.200 tỉ đồng đầu tư vào những hạng mục nào?

Theo phương án được trình HĐND thành phố, dự án gồm 3 dự án thành phần độc lập.

Dự án thành phần 1 thực hiện giải phóng mặt bằng, với phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82 ha, diện tích sử dụng đất đề xuất khoảng 30,82 ha. Tổng mức đầu tư 9.924 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông và phía bắc hồ Hoàn Kiếm, gồm 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600 m², vốn đầu tư 4.611 tỉ đồng.

Dự kiến, tiền thuê đất từ khai thác không gian ngầm đạt khoảng 1.604 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách để thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư sơ bộ 7.694 tỉ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Trong đó, xây mới khu vực trụ sở UBND TP.Hà Nội khoảng 3.518 tỉ đồng; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố khoảng 268 tỉ đồng; cải tạo cảnh quan khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm khoảng 3.908 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 và 3 do Công ty CP bất động sản Mặt Trời Thủ đô làm chủ đầu tư, nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đáng chú ý, phương án thanh toán dự kiến cho dự án BT sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm.

Quỹ đất dự kiến thanh toán gồm 6 khu, tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỉ đồng, gồm các khu đất tại Tràng Tiền (0,77 ha), hai bên Bưu điện Hà Nội (0,52 ha), số 1 - 3 Tăng Bạt Hổ (2,29 ha), số 5 Lê Thánh Tông (0,34 ha), số 15 Hai Bà Trưng (0,09 ha) và thôn Mai Lâm, xã Đông Anh (3,3 ha).

Thành phố cho biết đây mới là các quỹ đất dự kiến; việc giao đất cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại kỳ họp ẢNH: VIẾT THÀNH

Tiếp tục làm rõ sức chịu tải và bảo tồn di sản

Việc HĐND TP.Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư diễn ra sau quá trình lấy ý kiến cộng đồng về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ ngày 7 - 26.9.

Như Thanh Niên đã thông tin, phương án nghiên cứu tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm thành quảng trường lớn, kết nối với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, đồng thời tái cấu trúc một số công trình hiện hữu, phát triển không gian ngầm.

Trong quá trình lấy ý kiến, những phương án như bố trí công trình mới tại khu vực trụ sở UBND thành phố, nghiên cứu hạ giải một số công trình hiện hữu, tổ chức lại không gian quanh Bưu điện Hà Nội và bố trí công trình biểu tượng tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã thu hút sự quan tâm, góp ý.

Trước các ý kiến này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội từng khẳng định những hình ảnh phối cảnh trong hồ sơ lấy ý kiến chưa phải phương án kiến trúc cuối cùng. Các giải pháp cụ thể vẫn phải trải qua quá trình nghiên cứu, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Tại kỳ họp ngày 28.10, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết dự án nhận được sự quan tâm lớn của cử tri, chuyên gia và người dân, với nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình lập quy hoạch.

Ban Đô thị đề nghị thành phố đánh giá tổng thể sức chịu tải khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bao gồm diện tích sàn xây dựng nổi và ngầm, chiều cao công trình, khối tích và mật độ các chức năng.

Đồng thời, cần làm rõ tác động đến cảnh quan đô thị, môi trường, dân cư; hạn chế gia tăng công trình quy mô lớn, giảm thiểu không gian thương mại tại khu vực lõi lịch sử và nghiên cứu phân bổ một số chức năng sang các trung tâm phát triển mới.

Đại biểu HĐND TP.Hà Nội Phạm Tuấn Long cũng đề nghị phân định rõ không gian ngầm công cộng với không gian thương mại do doanh nghiệp vận hành; bảo đảm kết nối với đường sắt đô thị, bãi đỗ xe ngầm và các công trình nổi, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và an ninh đô thị.

Giải trình tại hội trường, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh việc phát triển không gian ngầm phải đồng bộ với tái thiết không gian nổi, phân định rõ các chức năng công cộng và thương mại.

UBND thành phố cho biết trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch phân khu, thẩm định và phê duyệt dự án tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ phạm vi, ranh giới, quy mô các hạng mục, tổng mức đầu tư và sức chịu tải của khu vực.

Thành phố cũng sẽ rà soát tầng cao, chiều cao, phạm vi không gian ngầm, phương án bố trí chức năng tại khu vực lõi lịch sử, giảm thiểu diện tích thương mại và bảo vệ các di tích lịch sử, di tích cách mạng trong phạm vi nghiên cứu.