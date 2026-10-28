Cần làm rõ tác động nếu chi hơn 22.200 tỉ tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm

Sáng 28.10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xem xét các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị, trong đó, nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 22.200 tỉ đồng.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội Trần Hợp Dũng tóm tắt báo cáo thẩm tra dự án ẢNH: LÊ HẢI

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự án, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, đây là dự án nhận được sự quan tâm lớn của cử tri, chuyên gia và người dân, với nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình lập quy hoạch.

Do đó, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố đánh giá, làm rõ sức chịu tải tổng thể của khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, bao gồm tổng diện tích sàn xây dựng nổi và ngầm, chiều cao công trình, khối tích và mật độ các chức năng.

Cạnh đó, UBND thành phố cần xem xét, làm rõ phương án hạn chế việc gia tăng các công trình quy mô lớn; đồng thời nghiên cứu phân bổ một số chức năng tại các trung tâm phát triển mới.

Ông Dũng lưu ý dự án này cũng cần quy định rõ, thống nhất về chiều cao, tầng cao, phạm vi các khu vực không gian ngầm và nghiên cứu xem xét các chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng tổng thể.

Đặc biệt, cần làm rõ phương án bố trí các chức năng tại khu vực lõi lịch sử, giảm thiểu các khu vực thương mại tại phạm vi nghiên cứu để tạo dư địa cho kiến trúc và không gian phát triển mới.

Về hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển bền vững, ông Dũng đề nghị UBND TP.Hà Nội đánh giá, làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị, môi trường và dân cư xung quanh khu vực.

Ngoài ra, cần làm rõ thêm các nội dung về phương án đánh giá đối ứng cũng như phương án tính toán suất đầu tư của dự án này…

Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhìn từ trên cao ẢNH: VŨ LINH

Chi hơn 22.200 tỉ để tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm như thế nào?

Trước đó, ngày 27.10, UBND TP.Hà Nội có tờ trình về dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Theo đề xuất của TP.Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 22.229 tỉ đồng, địa điểm thực hiện tại địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với mốc hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến vào năm 2029.

Dự án tái thiết không gian khu hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được chia thành 3 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, dự án thành phần 1 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82 ha; quy mô sử dụng đất đề xuất dự án khoảng 30,82 ha. Dự án có tổng mức đầu tư 9.924 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố (đầu tư công), do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông và phía bắc hồ Hoàn Kiếm.

Trung tâm thương mại này có quy mô 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600 m², với tổng vốn 4.611 tỉ đồng, do Công ty cổ phần bất động sản Mặt Trời thủ đô là chủ đầu tư. Dự kiến, tiền thuê đất từ khai thác không gian ngầm này đạt khoảng 1.604 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách để thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 là đầu tư công trình và cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức PPP - loại hợp đồng BT, có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỉ đồng.

Theo đó, sẽ xây mới khu vực trụ sở UBND TP.Hà Nội (khoảng 3.518 tỉ đồng); cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố (khoảng 268 tỉ đồng); cải tạo cảnh quan khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3.908 tỉ đồng). Nhà đầu tư đề xuất cũng là Công ty cổ phần bất động sản Mặt Trời thủ đô.