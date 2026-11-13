Hà Nội điều chỉnh quy hoạch sông Hồng, gần 6.600 ha là đất dân dụng

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký, ban hành Quyết định số 6075 phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 ẢNH: KHẮC HIẾU

Ngưỡng dân số tối đa ở khu vực sông Hồng là 1,2 triệu người

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch rộng hơn 11.400 ha, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Về chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với hơn 11.400 ha, thành phố cho biết sẽ dành gần 6.600 ha là đất dân dụng; gần 1.300 ha đất ngoài dân dụng, diện tích còn lại hơn 3.500 ha là loại đất khác (gồm hồ, ao, đầm, sông suối… bao gồm cả sông Hồng).

Trong đó, gần 6.600 ha đất dân dụng gồm 4 loại đất, đó là: đất dịch vụ công cộng - đô thị; đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị; đất giao thông đô thị và khu vực; đất đơn vị ở.

TP.Hà Nội cho biết, quy mô dân số dự báo ngưỡng tối đa ở khu vực này từ 800.000 - 1.200.000 người. Số liệu này để tính toán đất đai phục vụ nhu cầu phát triển đô thị và khả năng chịu tải tối đa của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Riêng quy mô dân số cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện theо yêu cầu an toàn thoát lũ, đê điều được cấp thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Bảng chỉ tiêu sử dụng đất ở phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Giai đoạn đầu triển khai 7 dự án thành phần của trục đại lộ sông Hồng

Về nguyên tắc phát triển đô thị, TP.Hà Nội xác định tổ chức không gian theo lớp, thấp dần về phía bờ sông.

Cụ thể, lớp sát bờ sông được bố trí các khu vực ngập nước; tiếp đến là các khu bán ngập, tổ chức công viên, cây xanh, quảng trường; khu vực ít ngập bố trí dịch vụ du lịch và các công trình thấp tầng có thể tháo lắp; lớp sát đê được định hướng phát triển các khu chức năng hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, y tế và giáo dục.

Cấu trúc đô thị được tổ chức theo dạng tuyến tính, với trục giao thông dọc xuyên suốt; các mạng lưới giao thông đan xen theo dạng xương cá. Các cầu kết nối hai bên bờ sông được xác định là những trục ngang chính, liên kết với các khu trung tâm và khu chức năng ở hai bên sông.

Đặc biệt, các khu vực phát triển đô thị phải bảo đảm yêu cầu an toàn phòng, chống lũ, đồng thời tuân thủ định hướng tổ chức không gian theo quy hoạch…

Liên quan đến "siêu dự án" trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 737.000 tỉ đồng, Hà Nội cho biết ở giai đoạn đầu sẽ triển khai 7 dự án thành phần, gồm: trục đại lộ 2 bên sông; công viên công cộng P.Phú Thượng; công viên bãi sông P.Hồng Hà; khu "phòng khách đô thị"; khu tái định cư P.Lĩnh Nam, khu đô thị định cư ở P.Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Ở giai đoạn sau sẽ thi công 11 dự án thành phần còn lại của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó sẽ xây dựng khu chức năng đô thị mới (khu nhà ở mới, các công trình công cộng hành chính, thương mại dịch vụ…) để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị.

Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan sông Hồng trên diện tích hơn 11.400 ha ẢNH: VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI

Tổ chức không gian 2 bên bờ sông Hồng theo 3 đoạn

Khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch, TP.Hà Nội cho biết sẽ tổ chức không gian hai bên sông Hồng thành trục xanh, văn hóa và cảnh quan trung tâm; hình thành các lớp không gian mặt nước, bãi sông, công viên, dân cư và đô thị gắn với hệ thống giao thông dọc sông, cầu vượt sông và các trục kết nối ngang.

Trong đó, đoạn D1 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long) định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, không gian làng xóm, thể dục thể thao, trung tâm nghiên cứu, trải nghiệm và các khu đô thị mới có mật độ xây dựng thấp.

Các công trình cao tầng được bố trí tại khu vực Chu Phan - Tráng Việt và khu vực xung quanh cầu Thượng Cát, gắn với các đầu mối giao thông như cảng Thượng Cát, depot đường sắt, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

Đoạn D2 (từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì) được định hướng phát triển thành khu vực hỗn hợp, đa chức năng, tập trung các trung tâm văn hóa - nghệ thuật, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch, đổi mới sáng tạo và các công viên văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời, phát triển các khu đô thị mới, đô thị tái định cư và đô thị đa mục tiêu.

Tại khu vực bờ hữu sông Hồng, không gian "Phòng khách đô thị" được tổ chức với hệ thống công viên đô thị, kết hợp tái thiết các khu dân cư hiện hữu và phát triển các không gian đa chức năng. Một số công trình công cộng, văn hóa quan trọng được bố trí làm điểm nhấn cho toàn bộ khu vực phía bờ hữu sông Hồng.

Tại bờ tả sông Hồng, định hướng phát triển các khu chức năng đô thị hiện đại, gồm hệ thống công trình công cộng đô thị và các loại hình nhà ở đa dạng, bảo đảm hài hòa với cảnh quan chung, đồng thời tạo điểm nhấn cho tổng thể không gian cảnh quan sông Hồng.

Hệ thống công viên đô thị được bố trí dọc hai bên bờ sông và tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Đặc biệt, khu vực này dự kiến bố trí "tháp điểm nhấn" gắn với trục hồ Tây - Cổ Loa.

Đoạn D3 (từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở) định hướng phát triển hệ thống công viên đô thị, công viên chuyên đề nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các hoạt động trải nghiệm. Cùng với đó là các khu vực phát triển chức năng đô thị gắn với hệ thống cảng hàng hóa, cảng hành khách và bến thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch.

Đáng chú ý, Hà Nội nhấn mạnh rằng bố cục không gian kiến trúc toàn phân khu sông Hồng phải tuân thủ định hướng phát triển tổng thể, với trọng tâm là phát triển khu vực "phòng khách đô thị" như một điểm nhấn chiến lược, khẳng định tầm vóc thủ đô và quốc gia.