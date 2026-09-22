Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển và bảo tồn

Thông tin nêu trên được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri 13 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội) trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra sáng 22.9.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trả lời kiến nghị cử tri ẢNH: QUANG THÁI

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một việc rất lớn của thành phố, được Ban Thường vụ Thành ủy họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc là phải bám sát vào Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt, các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung này được thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả các vấn đề liên quan, nhất là về cuộc sống của người dân, phòng chống thoát lũ; hài hòa giữa phát triển và bảo tồn; chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Trần Đức Thắng cho biết, cơ quan chức năng đang xin ý kiến nhân dân theo hướng chính sách cam kết thuộc thẩm quyền của thành phố.

Trong đó, việc bố trí tái định cư sẽ có bố trí tái định cư tại chỗ, bố trí tại các xã, các phường gần với nơi ở cũ của người dân với hạ tầng đầy đủ, đồng bộ. Và, chỉ khi hoàn thành tái định cư với hạ tầng đồng bộ thì khi thành phố mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của dân.

"Thành phố cũng sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch", Bí thư Trần Đức Thắng khẳng định.

Bí thư Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội mong người dân ủng hộ, đóng góp trí tuệ cùng với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố để giải quyết các bài toán, những công việc lớn mà thành phố đang đặt ra với sự phát triển của thủ đô.

"Mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân và thành phố cũng chỉ đi theo mục tiêu này, không có mục tiêu gì khác trong tất cả công việc của mình", ông Thắng nói.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 22.9 ẢNH: QUANG THÁI

Trước đó, nêu ý kiến tại hội nghị, đại diện cử tri 4 tổ dân phố: Độc Lập, Thống Nhất, Thạch Cầu 1 và Thạch Cầu 2 (P.Long Biên) đã nêu nhiều ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tỷ lệ 1/5.000 đang được cơ quan chức năng công bố.

Giải đáp kiến nghị của cử tri, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, hiện nội dung nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang xin ý kiến của các tổ chức , cộng đồng, cá nhân có liên quan.

Những ý kiến của các tổ chức, cá nhân sẽ được các cơ quan tổ chức lập quy hoạch , cơ quan nghiên cứu tư vấn lập quy hoạch sẽ được nghiêm túc tiếp thu , hoàn chỉnh.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt hồi tháng 3.2022. Hồi tháng 5 vừa qua, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô sử dụng hơn 11.400 ha đất. Trong đó, phạm vi nghiên cứu lập dự án khoảng 7.800 ha, thuộc đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000. Sau đó, từ ngày 7 - 26.9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 737.000 tỉ đồng, được phân chia thành 18 dự án thành phần. Tiến độ dự kiến kéo dài từ 2026 - 2038, trong đó giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính.



