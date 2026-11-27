Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28.11.1996 - 28.11.2026) sáng nay 27.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, đánh giá cao những đóng góp mà ngành chứng khoán Việt Nam đạt được.

Chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất, khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Chúng ta không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: NHẬT BẮC

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đồng bộ, hiện đại, minh bạch, ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo cao, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Thị trường chứng khoán phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao.

Phát triển đồng bộ thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính phù hợp, trong đó chú trọng các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh và tài chính bền vững.

Phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỉ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026 - 2030. Đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, lấy minh bạch làm nền tảng, niềm tin của nhà đầu tư làm động lực, gắn với nâng cao chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp niêm yết và chuẩn mực quản trị, điều hành.

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường.

Theo Thủ tướng, nâng hạng thị trường là một thành tựu quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là phải luôn nâng cao chất lượng thực chất của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút, giữ chân các dòng vốn quốc tế dài hạn.

Chính phủ sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi để các nguồn lực được phát huy hiệu quả, các cơ hội được chuyển hóa thành giá trị và những thành quả phát triển được chia sẻ hài hòa, bền vững.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các bộ, ngành liên quan cụ thể hóa những định hướng nêu trên bằng các chương trình hành động thiết thực, với trách nhiệm rõ ràng, lộ trình cụ thể, kết quả có thể đo lường được.

Vốn hóa thị trường đạt gần 10,8 triệu tỉ đồng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, cho biết, ngày 28.7.2000, phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên chính thức khai mở với hai cổ phiếu niêm yết - khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử.

Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế.

Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỉ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã đạt trên 14 triệu tài khoản. Thanh khoản bình quân phiên đến nay đã đạt tới hàng chục nghìn tỉ đồng mỗi phiên.

Đặc biệt, ngày 21.9.2026, Việt Nam đã chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS).

Đây là cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà, là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, minh bạch và chuẩn mực vận hành.