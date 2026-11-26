Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28.11.1996 - 28.11.2026), trong hai ngày 26 - 27.11, không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam, nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam tới công chúng đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam ẢNH: UBCKNN

Với chủ đề "Vững tầm vóc mới", không gian triển lãm giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển ngành chứng khoán Việt Nam, kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75/CP ngày 28.11.1996 của Chính phủ.

Trải qua ba thập kỷ, từ những bước đi đầu tiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra trong hai ngày 26 - 27.11 tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội ẢNH: UBCKNN

Thông qua các hình ảnh, tư liệu và nội dung trưng bày, triển lãm giới thiệu những kết quả nổi bật trong công tác hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. Bên cạnh không gian giới thiệu thành tựu chung của ngành, triển lãm còn có sự tham gia của các thành viên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó phản ánh sự phát triển ngày càng đa dạng, chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thị trường.

Triển lãm được tổ chức trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những kết quả tích cực trong công tác hoàn thiện thể chế, cải cách, hiện đại hóa và nâng hạng thị trường. Trong khuôn khổ triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với đại diện các định chế tài chính, quỹ đầu tư và các tổ chức quốc tế.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm để quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển ẢNH: UBCKNN

Thông qua hoạt động triển lãm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn vào thị trường.

Cùng với hoạt động triển lãm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026. Đây là diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và thành viên thị trường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, thúc đẩy áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty, góp phần phát triển thị trường vốn minh bạch, hiệu quả và bền vững.