Chiều 18.11, Hội thảo khoa học quốc gia "Thị trường chứng khoán Việt Nam: Ba thập niên kiến tạo - Vị thế mới, động lực phát triển mới" và Diễn đàn "Thị trường chứng khoán Việt Nam" được tổ chức nhân dịp 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán.

Tôn vinh những cá nhân đóng góp cho thị trường chứng khoán tại Hội thảo khoa học quốc gia "Thị trường chứng khoán Việt Nam: Ba thập niên kiến tạo - Vị thế mới, động lực phát triển mới" ẢNH: M.P

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, quy mô thị trường ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực xử lý giao dịch, quản lý dữ liệu và giám sát rủi ro. Bên cạnh đó, tiến trình hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi thị trường phải tiếp tục cải thiện khả năng tiếp cận, tính minh bạch và chất lượng vận hành.

Việc chính thức đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào vận hành từ tháng 5.2025 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, nâng cao năng lực xử lý của thị trường. Song song đó, công tác chuẩn bị triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) tiếp tục được thúc đẩy. Cơ quan này đã hoàn thành hai hệ thống công nghệ thông tin lớn, phục vụ trực tiếp công tác quản lý và phát triển thị trường. Việc xây dựng các hệ thống trên được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng kết nối, khai thác dữ liệu và chủ động nhận diện rủi ro. Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý từng bước đổi mới phương thức giám sát, kết hợp giám sát dựa trên rủi ro với giám sát tuân thủ. Trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hạ tầng là một trong tám nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường chứng khoán. Cơ quan quản lý sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng phục vụ cơ chế CCP theo lộ trình, phát huy hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin hiện tại, đồng thời tiếp tục hiện đại hóa hệ thống giám sát và cơ sở dữ liệu. Cùng với đó, phương thức quản lý, thanh tra và giám sát cũng sẽ được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu và AI. Mục tiêu là hỗ trợ giám sát thị trường theo thời gian thực, chủ động cảnh báo rủi ro và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã phát động Chương trình Đánh giá niềm tin thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là sáng kiến do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng (CAER), Trường đại học Tôn Đức Thắng khởi xướng và chủ trì, nhằm đo lường độc lập, khoa học và thường niên mức độ tin cậy của công ty đại chúng và các định chế trung gian trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương trình đánh giá toàn bộ tổng thể các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp không phải đăng ký hồ sơ, không nộp phí, và chương trình không phải là cuộc bình chọn. Dự kiến, phương pháp chi tiết được công bố vào đầu năm 2027 để lấy ý kiến thị trường và đánh giá, khảo sát nhà đầu tư, công bố kết quả vào tháng 9.2027. Chương trình sẽ tạo cho nhà đầu tư có thêm căn cứ độc lập, kiểm chứng được khi ra quyết định giao dịch; Với doanh nghiệp và định chế trung gian, biết mình đang ở đâu so với nhóm cùng loại và cần cải thiện điều gì về minh bạch, quản trị, bảo vệ nhà đầu tư...



