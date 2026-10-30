Tại Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Để triển khai Nghị quyết này, thành phố dự kiến lựa chọn một số dự án tiên phong để phát hành trái phiếu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) trong giai đoạn đầu. VIFC và các đơn vị của thành phố đang phối hợp xây dựng danh mục các dự án khả thi, phù hợp với nhu cầu huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu này. Các đợt phát hành trái phiếu tại VIFC hướng tới các nhà đầu tư quốc tế và các thành viên của VIFC.

TP.HCM phát hành trái phiếu đô thị thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo quy định, việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình của thành phố được áp dụng đối với các dự án trọng điểm đáp ứng các điều kiện, thủ tục về đầu tư, bảo vệ môi trường và các điều kiện pháp lý khác theo quy định; ưu tiên dự án phát triển hạ tầng đô thị, công trình kết cấu hạ tầng hoặc công trình trọng điểm gắn với các tiêu chuẩn xanh, xã hội, bền vững và bảo vệ môi trường. Nguồn vốn huy động được sử dụng đúng mục đích, dự án trong phạm vi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không sử dụng cho chi thường xuyên hoặc các mục đích trái quy định pháp luật. Việc chào bán, phát hành, giao dịch, đầu tư trái phiếu và cơ chế giải quyết tranh chấp thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Về trách nhiệm thanh toán, UBND TP.HCM chịu trách nhiệm toàn diện trong việc huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích; bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố để bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và chi phí hợp pháp liên quan đến trái phiếu phát hành theo Nghị quyết.

Việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm của TP.HCM, mà còn tạo tiền đề phát triển thị trường trái phiếu quốc tế - một trong bốn trụ cột sản phẩm chiến lược của VIFC-HCMC.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, huy động vốn quốc tế không chỉ là việc của một cơ quan hay chỉ là một giao dịch. Đó là kết quả của quy hoạch, kỷ luật tài chính, chuẩn bị dự án và khuôn khổ pháp lý cùng được vận hành đồng bộ. Nghị quyết được ban hành là căn cứ pháp lý để UBND thành phố tiến hành chuẩn bị cho đợt phát hành đầu tiên. Đợt phát hành đầu tiên chắc chắn sẽ là đợt phát hành có nhiều thách thức, nhưng cũng là đợt phát hành có ý nghĩa nhất. Đợt phát hành này sẽ đặt nền tảng cho uy tín của thành phố trên thị trường vốn quốc tế, mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tiếp bước phát hành tại VIFC-HCMC.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu đầu tư công cấp thành phố ước khoảng 3,1 triệu tỉ đồng, trong khi nguồn vốn ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 31%. Thành phố hiện có gần 100 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 1,5 triệu tỉ đồng, cùng danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2026 - 2031 với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỉ đồng. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân "hai con số" (10 - 11%/năm) và tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 35 - 40% GRDP.



