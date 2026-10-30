TP.HCM thông qua quy hoạch tổng thể đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm

Ngày 30.10, kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm cùng 46 nghị quyết khác. Đây là quy hoạch tổng thể đầu tiên của thành phố sau sáp nhập, làm cơ sở tổ chức không gian phát triển, kết nối hạ tầng và phân bổ nguồn lực trong giai đoạn mới.

Hình thành 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố, diện tích khoảng 6.772,59 km², với 168 xã, phường, đặc khu và phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế.

Quy hoạch hướng đến xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, lấy con người làm trung tâm. Thành phố phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao chất lượng sống và sức hấp dẫn đối với nhân tài, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

TP.HCM định hướng phát triển 5 cực động lực, gắn với các chức năng chủ lực nhằm tạo sức lan tỏa cho toàn đô thị ẢNH: TN

Không gian kinh tế được tổ chức theo 5 cực động lực, mỗi cực đảm nhận những chức năng chủ lực, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa phát triển.

Trong đó, cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế hình thành trên nền trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu, tập trung các chức năng quản trị, tài chính, dịch vụ toàn cầu, kinh tế tri thức và văn hóa sáng tạo.

Cực đổi mới sáng tạo phía Đông gồm Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, kết nối Long Thành, tập trung công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nghiên cứu, giáo dục đại học và khởi nghiệp.

Cực công nghiệp - logistics phía Bắc tập trung tại Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng và các khu vực liên quan. Định hướng là chuyển từ khu công nghiệp đơn chức năng sang hệ sinh thái tích hợp công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ.

Ở phía Nam, cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng trải từ Châu Đức xuống Long Sơn, Phú Mỹ và khu cảng biển Cần Giờ, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố và cả nước.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết qua ứng dụng, thông qua các nghị quyết ẢNH: NGUYỄN ANH

Cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây có trọng tâm tại khu vực huyện Bình Chánh cũ, trong không gian từ xã Bình Hưng đến xã Hóc Môn. Khu vực này phát triển các đô thị đồng bộ gắn với trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu, góp phần phân bố lại dân cư và giảm áp lực lên lõi trung tâm.



Bổ trợ cho năm cực động lực là năm trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên. Các trung tâm này được định hướng tăng khả năng cung cấp việc làm, dịch vụ và hạ tầng tại chỗ, hạn chế tập trung quá mức vào khu vực lõi.

Quy hoạch đồng thời tổ chức năm hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Mạng lưới đường sắt đô thị, giao thông công cộng khối lượng lớn và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) giữ vai trò kết nối các cực, trung tâm đô thị.

Song song với hạ tầng giao thông, thành phố bảo vệ các hành lang xanh, sông nước, rừng ngập mặn Cần Giờ và không gian biển đảo, tăng khả năng trữ nước, kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dân số theo quy hoạch được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030 và 27 triệu người vào năm 2050, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên sáu tháng và dân số quy đổi.

Lấy hiệu quả thực tế làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện để các quyết nghị sớm phát huy hiệu quả, khơi thông nguồn lực và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Đối với quy hoạch tổng thể, ông Minh đề nghị sau khi được HĐND thông qua, cần tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành Trung ương và được Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt, UBND thành phố kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn.

Trong đó, phải xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan. Các sở, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu chủ động rà soát, bảo đảm quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp quy hoạch tổng thể.

Ông Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Với các nghị quyết triển khai luật Phát triển đô thị, Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ, thời hạn và kết quả cần đạt. Những nội dung cần hướng dẫn phải được thực hiện khẩn trương, không để nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chậm triển khai.

"Không lấy việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn làm kết quả cuối cùng để thỏa mãn, để đánh giá KPI mà phải lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ", ông Minh nhấn mạnh.

Đối với ngân sách và đầu tư công, ông đề nghị UBND thành phố rà soát tiến độ, khả năng thực hiện, nhu cầu vốn để bố trí, điều chỉnh phù hợp; ưu tiên công trình cấp thiết, có tính kết nối và sức lan tỏa, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Riêng các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh rạch, cần đẩy nhanh toàn bộ quá trình từ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công. Trong đó, công tác tái định cư phải được xem là then chốt.

Ông Minh cho biết Thường trực HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là những nội dung chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyền lợi chính đáng của người dân.