Chủ tịch UBND TP.HCM: Không chạy theo số lượng văn bản, phải đo bằng kết quả

Sáng 30.10, phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, chuyển các cơ chế, chính sách và quy hoạch thành nguồn lực phát triển.



Theo ông Được, ý kiến của đại biểu không chỉ tập trung vào những việc thành phố đã làm, mà còn đặt ra yêu cầu tổ chức thực hiện các chủ trương lớn như thế nào để tạo ra kết quả cụ thể. Đây là vấn đề UBND thành phố phải tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Không chạy theo số lượng văn bản

Đề cập tiến độ xây dựng chính sách, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết theo kế hoạch, thành phố phải xây dựng, ban hành 131 nghị quyết. Trong tháng 8 đã ban hành 1 nghị quyết, tháng 9 là 24 nghị quyết. Tháng 10 dự kiến trình 31 nghị quyết nhưng mới trình được 16, còn 15 nội dung phải chuyển sang tháng 12.

Như vậy, khối lượng dự kiến trong tháng 12 lên đến 62 nghị quyết, gồm 47 nghị quyết theo kế hoạch và 15 nội dung chuyển tiếp.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

"Chúng ta không được chạy theo số lượng văn bản mà phải quản trị được tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi của các chính sách", ông Được nhấn mạnh.

Với 15 nội dung chuyển sang tháng 12, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cơ quan chủ trì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tiến độ hoàn thành và thời hạn cụ thể. Không để tình trạng chậm hồ sơ, chậm phối hợp, chậm xin ý kiến kéo dài tiến độ trình HĐND.

Các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan phải chủ động chuẩn bị ngay, không chờ đến sát kỳ họp mới thực hiện.

Ông Được lưu ý, sau khi HĐND thông qua, từng nghị quyết phải được triển khai đến nơi đến chốn, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và nguồn lực thực hiện.

Định hướng phát triển thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm

Về quy hoạch, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng thông qua quy hoạch mới là bước đầu. Điều quan trọng là tổ chức thực hiện để quy hoạch trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng.

Thành phố được định hướng phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm. Cùng với hình thành các không gian phát triển mới, phải bảo vệ hạ tầng sinh thái, giá trị văn hóa đô thị và cảnh quan sông nước, lấy thiên nhiên và văn hóa làm nền tảng tạo bản sắc riêng.

Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND thành phố sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, gắn với đầu tư công, huy động vốn tư nhân và các cơ chế hợp tác.

Những hạ tầng được ưu tiên gồm giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái. Các công trình cần kết nối chặt chẽ với trung tâm đổi mới sáng tạo, khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và đầu mối logistics.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, ông Được cho biết kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm mới là bước đầu, trong khi áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số còn lớn. Vì vậy, các chỉ đạo phải được chuyển thành công việc cụ thể, giao người thực hiện, thời hạn và kết quả rõ ràng.

Với đầu tư công, thành phố phải tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và thanh toán. Dự án chậm phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm; dự án không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn.

Đồng thời, phải chuẩn bị danh mục dự án cho năm tới với đầy đủ thủ tục, mặt bằng và năng lực thực hiện, tránh tình trạng được giao vốn nhưng không đủ điều kiện giải ngân.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI ẢNH: NGUYỄN ANH

Với đầu tư tư nhân và các dự án lớn, ông yêu cầu bám sát từng dự án, xác định vướng mắc thuộc trách nhiệm cơ quan nào, giải pháp và thời hạn xử lý. Kết quả cuối cùng phải là dự án được khơi thông, nguồn lực được đưa vào nền kinh tế và việc làm mới được tạo ra.

Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, nhà ở phù hợp

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết xử lý việc né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết công việc vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Theo ông Được, tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, nhà ở phù hợp, được học hành, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi và sống trong môi trường trong lành hơn.

Thước đo cuối cùng là dự án có được tháo gỡ, vốn có được giải ngân, hạ tầng có hoàn thành và người dân có thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Đây cũng là cam kết của UBND thành phố trước HĐND và cử tri.