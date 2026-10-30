Ông Tăng Chí Thượng: Sau lưng bác sĩ luân phiên là cả một bệnh viện giúp trạm y tế

Sáng 30.10, phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết ngành y tế vừa triển khai đợt bác sĩ luân phiên về hỗ trợ các trạm y tế còn thiếu nhân lực. Ông nhấn mạnh 37 trạm tiếp nhận đều đã có bác sĩ, nhưng số lượng còn dưới 5 người.



Hướng đến hỗ trợ toàn diện cho trạm y tế, thay vì chỉ cử bác sĩ đến làm việc

Theo ông Tăng Chí Thượng, phần lớn bác sĩ tham gia đợt luân phiên có trình độ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ. Việc lựa chọn bác sĩ được thực hiện trên cơ sở nhu cầu chuyên môn của từng trạm.

Trước khi triển khai, Sở Y tế khảo sát thực trạng nhân lực, chuyên khoa còn thiếu ở từng cơ sở, sau đó làm việc với các bệnh viện để bố trí bác sĩ phù hợp. Theo tờ trình của UBND TP.HCM về chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế, 79 bác sĩ trong phương án luân phiên đợt đầu đến từ 39 bệnh viện, cơ sở y tế.

Ông Thượng cho biết kế hoạch luân phiên sẽ tiếp tục cho đến khi các trạm tuyển dụng đủ ít nhất 5 bác sĩ. Cùng với bổ sung nhân lực, ngành y tế đang xây dựng chương trình kết nối các bệnh viện công lập với 168 trạm y tế trên địa bàn.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng phát biểu tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

Sở Y tế đang trao đổi, thống nhất với UBND các phường, xã để triển khai chương trình, hướng đến việc bệnh viện hỗ trợ toàn diện cho trạm y tế, thay vì chỉ cử bác sĩ đến làm việc.

"Sau lưng bác sĩ luân phiên là cả một bệnh viện để hỗ trợ cho trạm", ông Thượng nói.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh có thêm bác sĩ là điều kiện quan trọng, nhưng để trạm y tế hoạt động hiệu quả còn phải bảo đảm cơ sở hạ tầng và trang thiết bị thiết yếu. Đồng thời, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, ngành y tế và từng trạm để tạo niềm tin cho người dân.

Nhiều chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế

Cũng theo ông Tăng Chí Thượng, Sở Y tế đã tham mưu thành phố ghi vốn đầu tư trung hạn cho 86 dự án xây mới trạm y tế tại các phường, xã còn khó khăn, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, sở đã tham mưu và đang chờ phê duyệt 161 dự án cải tạo, mua sắm trang thiết bị với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng. Đây là nhóm dự án cải tạo cơ sở hiện hữu và bổ sung thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Cùng với giải pháp luân phiên, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực y tế nhằm bổ sung bác sĩ cơ hữu, giữ chân đội ngũ đang làm việc.

Tờ trình chỉ rõ bác sĩ luân phiên vẫn thuộc đơn vị cử đi và trở về khi kết thúc nhiệm vụ. Vì vậy, lực lượng này không thể thay thế đội ngũ cơ hữu trong tổ chức trực, quản lý người bệnh liên tục, vận hành thiết bị và duy trì các kỹ thuật được chuyển giao.

Theo số liệu rà soát năm 2026 trong tờ trình, hệ thống 168 trạm y tế đang duy trì hoạt động tại 296 điểm trạm, có 1.415 bác sĩ. Trong đó, 1.073 người đã được cấp giấy phép hành nghề, còn 342 người chưa được cấp phép. Số lượng, phạm vi hành nghề và cơ cấu chuyên môn giữa các trạm chưa đồng đều.

Để thu hút nhân lực, thành phố đề xuất hỗ trợ một lần đối với bác sĩ được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại trạm y tế kể từ khi nghị quyết có hiệu lực.

Mức đề xuất bằng 80 lần mức lương tối thiểu vùng I đối với bác sĩ tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, có học vị thạc sĩ, chuyên khoa I trở lên hoặc bác sĩ chuyên khoa theo quy định. Nhóm bác sĩ còn lại được đề xuất hưởng mức 40 lần.

Các bác sĩ luân phiên được đưa về các trạm y tế thiếu nhân lực tại TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo quy đổi tại thời điểm lập hồ sơ, hai mức tương ứng là 424,8 triệu đồng và 212,4 triệu đồng/người. Tại Trạm y tế xã đảo Thạnh An, mức thu hút được nhân hệ số 1,2; tại Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo, hệ số là 1,5. Theo đó, mức cao nhất tại Côn Đảo quy đổi là 637,2 triệu đồng/người.

Chính sách thu hút chỉ áp dụng để bổ sung nhân lực tại trạm có dưới 5 bác sĩ.

Người nhận kinh phí phải cam kết công tác tối thiểu 60 tháng tại đúng đơn vị, địa bàn áp dụng mức thu hút. Trường hợp tự nguyện thôi việc hoặc chuyển công tác ra ngoài phạm vi cam kết trước thời hạn phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận.

Đối với bác sĩ đang trực tiếp làm việc tại trạm y tế, thành phố đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng, không phân biệt thời điểm tuyển dụng. Mức tương ứng tại Thạnh An là 3,6 triệu đồng và tại Côn Đảo là 4,5 triệu đồng/người/tháng.