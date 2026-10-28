79 bác sĩ về trạm y tế ở TP.HCM: Lấy lòng tin người dân làm thước đo

Ngày 28.10, 79 bác sĩ giỏi của 39 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực nhận quyết định luân phiên về công tác tại 37 trạm y tế xã, phường trên địa bàn TP.HCM đợt 1.

Đây là 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực, mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp chăm sóc sức khỏe người dân.

Quyết tâm củng cố niềm tin cho y tế cơ sở

"Chúng tôi hiểu rằng việc tăng cường bác sĩ về trạm y tế nhằm góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu thuận tiện, kịp thời hơn. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm củng cố y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh tại cộng đồng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị", thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Dương, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được phân công về Trạm y tế phường Phú Mỹ, chia sẻ.

Đại diện cho những bác sĩ đi luân phiên đợt 1, bác sĩ Dương cam kết chấp hành nghiêm sự phân công, tuân thủ quy định chuyên môn, tận tình thăm khám, chăm sóc và hướng dẫn người bệnh. Đồng thời, các bác sĩ sẽ phối hợp chặt chẽ đội ngũ trạm y tế, chủ động báo cáo khó khăn, xin ý kiến chuyên môn khi cần thiết để bảo đảm người bệnh được chăm sóc liên tục, an toàn và phù hợp.

79 bác sĩ về 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ chuyên khoa I Trương Thị Quỳnh Trâm, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, tự nguyện tham gia đợt luân phiên 2 tháng tại Trạm y tế xã Kim Long. Chị quyết tâm cố gắng hết sức, tập trung khảo sát mô hình bệnh tật, quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường và hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu.

TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, cho biết qua khảo sát thực tế, nhiều trạm y tế còn thiếu bác sĩ, trang thiết bị hạn chế, thậm chí có thiết bị nhưng không đủ nhân lực sử dụng. Sự chênh lệch về nhân lực, trang thiết bị và điều kiện khám chữa bệnh giữa các khu vực là rất lớn, góp phần khiến người dân chưa đặt trọn niềm tin vào y tế cơ sở.

Các bác sĩ trẻ, chuyên môn giỏi kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở ẢNH: DUY TÍNH

Theo ông Phước, trạm y tế phải trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận lợi, đồng thời thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện xác định trách nhiệm đồng hành cùng Sở Y tế, hỗ trợ các trạm tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe liên tục cho người dân. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở.

Lấy lòng tin người dân làm thước đo

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thành phố có hơn 14 triệu dân, cơ cấu bệnh tật thay đổi với bệnh mạn tính ngày càng nhiều, dân số già hóa, người dân có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống. Nếu chỉ tập trung nguồn lực cho tuyến cuối, bệnh viện lớn sẽ tiếp tục quá tải, người bệnh phải đi xa, điều trị muộn, nguy cơ biến chứng và chi phí y tế tăng cao.

Chương trình luân phiên đặt mục tiêu 168/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu có một bệnh viện đồng hành, hỗ trợ toàn diện từ chuyên môn đến quản trị, đồng thời kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ sâu khi cần thiết.

Các bác sĩ bệnh viện về trạm y tế để nâng cao năng lực y tế cơ sở, thu hút người dân đến khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Nguyên tắc xuyên suốt là nhân lực bệnh viện đến để trạm y tế làm được, không phải làm thay. Sau 12 tháng, chương trình sẽ đánh giá năng lực thực tế của từng trạm, từ khả năng triển khai kỹ thuật, quản lý người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường đến xử trí ban đầu.

Đối với 79 bác sĩ tham gia đợt đầu, nhiệm vụ không chỉ là trực tiếp khám chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, xử trí cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch mà còn truyền nghề, hướng dẫn đồng nghiệp tại trạm. Các bác sĩ đồng thời là cầu nối hội chẩn, chuyển tuyến và tiếp nhận người bệnh trở về địa phương để tiếp tục quản lý, chăm sóc.

Theo TS-BS Châu, chương trình hướng đến những kết quả cụ thể: Người cao tuổi được phát hiện tăng huyết áp sớm, trẻ em được xử trí kịp thời tại địa phương, người bệnh sau xuất viện tiếp tục được quản lý, chăm sóc. Qua đó, nâng cao năng lực y tế cơ sở và củng cố niềm tin của người dân vào trạm y tế.

Nhân viên y tế luân phiên là trụ cột

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh chương trình luân phiên bác sĩ không chỉ bổ sung nhân lực mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo ông, tăng cường bác sĩ chuyên môn sâu giúp xử trí kịp thời ca bệnh khó, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết, giảm tải bệnh viện tuyến trên và củng cố niềm tin của người dân. Củng cố y tế cơ sở phải là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, chuyển từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ẢNH: T.N.D

Ông đề nghị triển khai chương trình theo phương châm "lấy trạm y tế làm trọng điểm, bệnh viện tuyến trên làm nền tảng và nhân viên y tế luân phiên làm trụ cột". Bác sĩ không chỉ khám chữa bệnh mà còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân viên tại chỗ, bảo đảm hoạt động của trạm liên tục, không làm thay chức năng của trạm.

Với 37 xã, phường tiếp nhận bác sĩ đợt này, cần thành lập tổ chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng, khai thác hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người khuyết tật và nhóm yếu thế. Việc bố trí nhân lực các đợt sau phải dựa trên nhu cầu thực tế từng địa bàn.

Ông cũng đề nghị 168 xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai chương trình giai đoạn 2026 - 2030; bảo đảm điều kiện làm việc, nơi ở cho bác sĩ. Các bệnh viện tăng cường giám sát, hỗ trợ chuyên môn. TP.HCM tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ thống y tế đa trung tâm, đa tầng, đa cực, hướng đến mục tiêu người dân được chăm sóc sức khỏe công bằng, liên tục ngay tại nơi sinh sống.