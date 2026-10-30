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    Mua nhà ở xã hội tại TP.HCM: Nộp hồ sơ ở đâu, ai xét duyệt?

    Thúy Liễu - Ni Na
    Sở Xây dựng TP.HCM cho biết người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư tổng hợp danh sách gửi sở xem xét điều kiện, trước khi ký hợp đồng với người mua theo quy định.

    Sáng 30.10, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI tổ chức ngày làm việc thứ 2. Tại phiên thảo luận ở hội trường của kỳ họp, đại biểu Trần Quang Vinh đề nghị làm rõ cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, trình tự đăng ký và những đối tượng được mua nhà ở xã hội.

    Theo đại biểu Vinh, nhiều cử tri quan tâm đến việc đăng ký mua nhà khi thành phố triển khai các dự án nhà ở xã hội. Người dân mong muốn thông tin về đối tượng, thủ tục và việc xét duyệt được công khai, minh bạch, bảo đảm chính sách đến đúng người có nhu cầu.

    Mua nhà ở xã hội tại TP.HCM: Nộp hồ sơ ở đâu, ai xét duyệt? - Ảnh 1.

    Đại biểu Trần Quang Vinh nêu ý kiến tại kỳ họp

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Đại biểu cũng bày tỏ lo ngại tình trạng người thực sự thiếu chỗ ở không tiếp cận được nhà ở xã hội, trong khi người có tiền mua để đầu cơ, bán lại kiếm lợi nhuận. Vì vậy, việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng cần được chú trọng trong quá trình triển khai.

    Trả lời đại biểu, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sở là cơ quan đầu mối trong quy trình xét duyệt điều kiện mua nhà ở xã hội. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản là đơn vị trực tiếp tham mưu cho sở.

    Về trình tự, người dân có nhu cầu nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư tổng hợp danh sách, gửi Sở Xây dựng xem xét điều kiện mua nhà ở xã hội và thông báo danh sách đủ điều kiện. Việc ký kết hợp đồng mua bán được thực hiện giữa chủ đầu tư và người mua theo quy định.

    Cũng tại phiên thảo luận, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời các ý kiến liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội, tạo quỹ nhà phục vụ tái định cư và xử lý chuyển tiếp chính sách bồi thường.

    Mua nhà ở xã hội tại TP.HCM: Nộp hồ sơ ở đâu, ai xét duyệt? - Ảnh 2.

    Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời ý kiến đại biểu

    ẢNH: NGUYỄN ANH

    Ông Hưng cho biết sở thống nhất với ý kiến đại biểu về việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, tạo quỹ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho người bị di dời trong khu vực bán kính 5 - 7 km so với dự án, cùng các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo luật Nhà ở.

    Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cơ quan này đã và đang rà soát pháp lý, tình trạng đầu tư của các dự án để tham mưu UBND TP.HCM xem xét phương án tháo gỡ. Hướng xử lý gồm vận dụng cơ chế tại Nghị quyết 98/2023/QH15 hoặc xem xét thu hồi dự án để lựa chọn chủ đầu tư nhà ở xã hội theo quy định.

    Đối với việc chuyển tiếp chính sách bồi thường cho người bị di dời, sở cho biết sẽ thực hiện theo pháp luật đất đai.

    Về nguồn vốn chỉnh trang khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết định hướng là huy động nhiều nguồn lực, các thành phần kinh tế cùng tham gia di dời nhà, chỉnh trang đô thị. Các hình thức được đề cập gồm đầu tư công, đối tác công - tư (PPP) và huy động nguồn lực xã hội để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư.

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