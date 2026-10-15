TP.HCM cần hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, mở 'luồng xanh' thúc đẩy đầu tư

Ngày 15.10, Trường đại học Việt Đức (TP.HCM), Đại học Kỹ thuật Darmstadt (CHLB Đức) phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức hội thảo phát triển đô thị bền vững, chủ đề "Nhà ở cho mọi người - Khả năng chi trả, tính bao trùm và bền vững".

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về khả năng chi trả cho nhà ở, sở hữu nhà ở, nhà ở cho thuê, nâng cao chất lượng nhà ở dựa vào quy hoạch, thiết kế, đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhà ở và định hướng phát triển giao thông công cộng…

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp đã và đang phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê trên địa bàn TP.HCM với 64 bài tham luận, trong đó 32 bài được chọn lọc trình bày trực tiếp.

Nhiều đại biểu trong và ngoài nước tham gia hội thảo về phát triển nhà ở ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hỗ trợ kinh phí hạ tầng, giảm giá thuê nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố có nhu cầu khoảng 1 triệu căn hộ. Riêng nhà ở xã hội, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn, gấp 10 lần giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, mục tiêu nhà ở xã hội được phát triển từ quỹ đất của doanh nghiệp (không dùng vốn đầu tư công) khoảng 67.000 căn; nhà ở xã hội trên đất Nhà nước quản lý 30.000 căn; nhà ở xã hội cho thuê 50.000 căn; nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang 25.000 căn; nhà ở xã hội bằng nguồn vốn đầu tư công khoảng 10.000 căn…

TP.HCM đang triển khai xây dựng và có nhiều chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết để đạt được các mục tiêu đề ra, TP.HCM có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như: thống nhất quy trình "luồng xanh", cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với khoản vay tối đa 200 tỉ đồng/dự án (trong tối đa 7 năm) và chuẩn bị hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật…

Ngoài ra, trong thời gian tới, TP.HCM khẩn trương hoàn tất quy hoạch đất; ưu tiên vốn đầu tư công để phục vụ tái định cư; chuyển đổi công năng các quỹ nhà tái định cư dôi dư sang nhà ở xã hội và kiện toàn Quỹ phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến nay, TP.HCM đang thi công 14 dự án với 11.600 căn nhà ở xã hội, nhà cho thuê và đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đang làm thủ tục đầu tư cho hàng chục dự án khác.

Đối với nhà ở xã hội cho thuê cũng có chính sách ưu đãi mới như đưa nhà ở cho thuê vào danh mục được hỗ trợ lãi suất và dự kiến nâng mức vốn vay được hỗ trợ từ 200 tỉ lên 300 tỉ đồng/dự án; hỗ trợ 100% kinh phí hạ tầng kỹ thuật (tối đa 10 tỉ đồng/dự án) và hỗ trợ giảm giá thuê cho người dân.