TP.HCM dự kiến thêm 18.000 căn nhà ở xã hội cho người dân đăng ký năm 2026

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhằm thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở được Chính phủ giao.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 dự án với tổng cộng 2.283 căn. Trong đó, khu chung cư nhà ở xã hội Thạnh Tân hoàn thành 580/1.160 căn; khu nhà ở lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 20/2 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận có 750 căn và khu tái định cư Vĩnh Lộc B có 953 căn.

TP.HCM dự kiến có 18.000 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa ra thị trường để người dân đăng ký trong năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội dự kiến được xem xét đưa ra thị trường

Bên cạnh các dự án đã hoàn thành, từ đầu năm đến nay, TP.HCM có thêm 13 dự án nhà ở xã hội khởi công, quy mô khoảng 14.000 căn. Tính chung, hiện thành phố có 25 dự án đang thi công xây dựng với khoảng 22.900 căn.

Trong số các dự án đang triển khai có nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ với 1.200 căn; nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên với 1.443 căn; nhà ở an sinh xã hội - Khu 4 Định Hòa với 3.190 căn; nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu Chợ Gà - Gạo và khu Mả Lạng tại phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh với 2.160 căn.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM dự kiến có 13 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 9.000 căn.

Đặc biệt, thành phố dự kiến có 17 dự án hoàn thành từ phần móng trở lên, quy mô khoảng 18.000 căn, để được xem xét điều kiện đưa ra thị trường cho người dân đăng ký.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30.9.2026 của Chính phủ, giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Trong đó, 129.257 căn để bán, cho thuê mua và 52.000 căn cho thuê.



Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê ẢNH: NHẬT THỊNH

Riêng năm 2026, chỉ tiêu là 9.000 căn, trong đó có 2.000 căn cho thuê. Năm 2027, thành phố phải phát triển 57.657 căn, gồm 5.000 căn cho thuê. Giai đoạn 2028 - 2030, mỗi năm phát triển 38.200 căn, với tổng cộng 45.000 căn cho thuê.

TP.HCM chuẩn bị quỹ đất, phát triển thêm nhà ở cho thuê

Theo số liệu tổng hợp sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có 191 dự án, khu đất phát triển nhà ở xã hội, tổng diện tích khoảng 740 ha.



Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 100 dự án, khu đất với diện tích 412,5 ha; Bình Dương cũ có 59 dự án, khu đất với 184,09 ha và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 32 dự án, khu đất với 143,61 ha.

Theo định hướng đến năm 2040, thành phố tiếp tục quy hoạch bổ sung khoảng 1.000 ha đất tại các khu động lực, hướng tới tổng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 1.740 ha trên địa bàn TP.HCM mới, chưa kể các quỹ đất tại khu động lực thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng đề án sử dụng nguồn lực đất đai sẵn có, rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả để phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài nguồn cung nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, TP.HCM còn triển khai các kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM được giao xây dựng kế hoạch tạo lập 25.000 căn nhà ở cho thuê. Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai mục tiêu khoảng 10.000 căn nhà ở cho thuê thuộc chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động thành phố đầu tư.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM được giao xây dựng kế hoạch phát triển 10.000 căn nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.