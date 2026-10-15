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    Đường thu phí ở TP.HCM hư hỏng nặng, học sinh len lỏi qua vũng sình đến trường

    Đỗ Trường
    Đỗ Trường
    Đường ĐT.747A (thu phí BOT), đoạn qua phường Tân Khánh (TP.HCM) đang bị hư hỏng nặng, người dân và học sinh phải len lỏi qua nhiều ổ voi, vũng sình giữa dòng xe cộ ùn ùn qua lại.

    Ngày 14.10, lãnh đạo UBND phường Tân Khánh ,TP.HCM cho biết đã yêu cầu đơn vị thu phí BOT đường ĐT.747A là Công ty cổ phần lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (Genimex) khẩn trương sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, học sinh.

    Đường BOT hư hỏng nặng học sinh len lỏi qua ổ voi, vũng xình đến trường - Ảnh 1.

    Các em học sinh đi học về qua đoạn đường ĐT.747A đầy sình lầy

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Ghi nhận của PV Thanh Niên tại tuyến đường ĐT.747A đoạn qua phường Tân Khánh, nhiều đoạn bị hư hỏng trầm trọng, kéo dài hàng trăm mét nhưng chưa được sửa chữa.

    Đáng chú ý, đoạn đường ngay trước cổng Trường tiểu học Thái Hòa B - phân hiệu 1 bị hư hỏng rất nặng, dài trên 100 mét với nhiều ổ gà, ổ voi nối nhau liên tiếp.

    Đường BOT hư hỏng nặng học sinh len lỏi qua ổ voi, vũng xình đến trường - Ảnh 2.

    Đường ĐT.747A hư hỏng nặng

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Trong khi đó, trên toàn tuyến đường ĐT.747A không có hệ thống thoát nước đồng bộ nên mỗi khi trời mưa, nước đọng lại thành những vũng lớn kéo dài khiến cho người dân qua lại hết sức khó khăn, nguy hiểm.

    Thời gian thu phí BOT kéo dài, mọi người đều ngán ngẩm

    Quan sát của PV trước cổng Trường tiểu học Thái Hòa B - phân hiệu 1, cho thấy trước cũng như sau khi tan trường, phụ huynh và giáo viên phải dắt từng em học sinh len lỏi qua những ổ voi, vũng sình để ra về hoặc đến trường, giữa dòng xe tải, xe ben ùn ùn qua lại.

    Đường BOT hư hỏng nặng học sinh len lỏi qua ổ voi, vũng xình đến trường - Ảnh 3.

    Cảnh đi lại hết sức nguy hiểm trước cổng trường tiểu học trên đường ĐT.747A

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Chị Nguyễn Thị Vui (mẹ của một học sinh) cho biết: "Tình trạng đường hư hỏng như này đã nhiều năm nay rồi nhưng chúng tôi không biết phải kêu ai. Mỗi lần trời mưa, dù có bận việc đến mấy tôi cũng phải chạy về đón con, không dám nhờ ai rước vì sợ nguy hiểm".

    Đường BOT hư hỏng nặng học sinh len lỏi qua ổ voi, vũng xình đến trường - Ảnh 4.

    Người dân quá ngán ngẩm với đoạn đường bị hư hỏng

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Còn anh Phạm Tú Quốc Thành (tài xế xe tải) thường xuyên chở hàng đi qua đường ĐT.747A phản ánh: "Mỗi lần chở hàng đi qua đoạn đường này rất nguy hiểm. Đường chỉ có 2 làn xe, không có vỉa hè, dải phân cách, mặt đường rất xấu, xe cộ qua lại rất đông, nhất là vào lúc cao điểm. Đường thu phí BOT mà để hư hỏng như vậy thì Nhà nước phải buộc dừng thu phí, khi nào sửa chữa xong mới được thu".

    Đường BOT hư hỏng nặng học sinh len lỏi qua ổ voi, vũng xình đến trường - Ảnh 5.

    Trạm thu phí BOT trên đường ĐT.747A

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Trả lời câu hỏi của PV, lãnh đạo Genimex giải thích do thời tiết mưa lớn kéo dài, lưu lượng xe ô tô qua đoạn đường này nhiều dẫn đến tình trạng hư hỏng mặt đường.

    "Trong ngày 15.10, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa, đặt lại ống cống thoát nước và trải bê tông nhựa nóng, làm lại mặt đường để người dân qua lại", vị lãnh đạo Genimex khẳng định.

    Đường BOT hư hỏng nặng học sinh len lỏi qua ổ voi, vũng xình đến trường - Ảnh 6.

    Ổ gà, ổ voi liên tiếp trên mặt đường ĐT.747A

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Trước đó, tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri của HĐND TP.HCM, người dân cũng đề nghị TP.HCM xem xét dẹp bỏ một số trạm thu phí ở khu vực Bình Dương cũ để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc.

    Lãnh đạo HĐND TP.HCM cũng cho biết sẽ xem xét, tính toán "mua lại" một số trạm thu phí như cử tri đã nêu, sau đó sẽ xóa bỏ như trước đó Bình Dương đã từng thực hiện đối với 1 trạm thu phí trên đường ĐT.743. Tuy nhiên, việc này đến nay chưa được thực hiện.

    Đường BOT hư hỏng nặng học sinh len lỏi qua ổ voi, vũng xình đến trường - Ảnh 7.

    Đường hư hỏng, người dân qua lại hết sức khó khăn

    ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

    Theo hợp đồng BOT giữa UBND tỉnh Bình Dương trước đây với Genimex (hiện vẫn còn hiệu lực), thời gian thu phí trên đường ĐT.747 (gồm đường ĐT.747A và ĐT.747B) có thời hạn là 31 năm, từ năm 2001 đến 2032.

    Năm 2003, UBND tỉnh Bình Dương trước đây có quyết định (hiện vẫn còn hiệu lực) về mức thu phí dự án BOT đường ĐT.747 của Genimex có 3 trạm thu phí (trong đó, đường ĐT.747A có 1 trạm), mức thu chung cả 3 trạm được quy định từng loại xe, cụ thể:

    - Xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống, xe chở hàng hóa có tải trọng từ 5 tấn trở xuống là 10.000 đồng/lượt.

    - Xe ô tô trên 15 chỗ ngồi, xe chở hàng hóa có tải trọng trên 5 tấn là 20.000đồng/lượt.

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