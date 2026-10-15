Đường thu phí ở TP.HCM hư hỏng nặng, học sinh len lỏi qua vũng sình đến trường

Ngày 14.10, lãnh đạo UBND phường Tân Khánh ,TP.HCM cho biết đã yêu cầu đơn vị thu phí BOT đường ĐT.747A là Công ty cổ phần lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (Genimex) khẩn trương sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, học sinh.

Các em học sinh đi học về qua đoạn đường ĐT.747A đầy sình lầy ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại tuyến đường ĐT.747A đoạn qua phường Tân Khánh, nhiều đoạn bị hư hỏng trầm trọng, kéo dài hàng trăm mét nhưng chưa được sửa chữa.

Đáng chú ý, đoạn đường ngay trước cổng Trường tiểu học Thái Hòa B - phân hiệu 1 bị hư hỏng rất nặng, dài trên 100 mét với nhiều ổ gà, ổ voi nối nhau liên tiếp.

Đường ĐT.747A hư hỏng nặng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó, trên toàn tuyến đường ĐT.747A không có hệ thống thoát nước đồng bộ nên mỗi khi trời mưa, nước đọng lại thành những vũng lớn kéo dài khiến cho người dân qua lại hết sức khó khăn, nguy hiểm.

Thời gian thu phí BOT kéo dài, mọi người đều ngán ngẩm

Quan sát của PV trước cổng Trường tiểu học Thái Hòa B - phân hiệu 1, cho thấy trước cũng như sau khi tan trường, phụ huynh và giáo viên phải dắt từng em học sinh len lỏi qua những ổ voi, vũng sình để ra về hoặc đến trường, giữa dòng xe tải, xe ben ùn ùn qua lại.

Cảnh đi lại hết sức nguy hiểm trước cổng trường tiểu học trên đường ĐT.747A ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chị Nguyễn Thị Vui (mẹ của một học sinh) cho biết: "Tình trạng đường hư hỏng như này đã nhiều năm nay rồi nhưng chúng tôi không biết phải kêu ai. Mỗi lần trời mưa, dù có bận việc đến mấy tôi cũng phải chạy về đón con, không dám nhờ ai rước vì sợ nguy hiểm".

Người dân quá ngán ngẩm với đoạn đường bị hư hỏng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn anh Phạm Tú Quốc Thành (tài xế xe tải) thường xuyên chở hàng đi qua đường ĐT.747A phản ánh: "Mỗi lần chở hàng đi qua đoạn đường này rất nguy hiểm. Đường chỉ có 2 làn xe, không có vỉa hè, dải phân cách, mặt đường rất xấu, xe cộ qua lại rất đông, nhất là vào lúc cao điểm. Đường thu phí BOT mà để hư hỏng như vậy thì Nhà nước phải buộc dừng thu phí, khi nào sửa chữa xong mới được thu".

Trạm thu phí BOT trên đường ĐT.747A ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV, lãnh đạo Genimex giải thích do thời tiết mưa lớn kéo dài, lưu lượng xe ô tô qua đoạn đường này nhiều dẫn đến tình trạng hư hỏng mặt đường.

"Trong ngày 15.10, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa, đặt lại ống cống thoát nước và trải bê tông nhựa nóng, làm lại mặt đường để người dân qua lại", vị lãnh đạo Genimex khẳng định.

Ổ gà, ổ voi liên tiếp trên mặt đường ĐT.747A ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước đó, tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri của HĐND TP.HCM, người dân cũng đề nghị TP.HCM xem xét dẹp bỏ một số trạm thu phí ở khu vực Bình Dương cũ để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM cũng cho biết sẽ xem xét, tính toán "mua lại" một số trạm thu phí như cử tri đã nêu, sau đó sẽ xóa bỏ như trước đó Bình Dương đã từng thực hiện đối với 1 trạm thu phí trên đường ĐT.743. Tuy nhiên, việc này đến nay chưa được thực hiện.

Đường hư hỏng, người dân qua lại hết sức khó khăn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG